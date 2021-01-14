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E-okul karne notları nasıl bakılır?

Şimdilerde İlkokul, ortaokul ve liseli öğrencilerin ve velilerinin akıllarında tek bir soru var. Dönem notu nasıl verilecek? E-okula yansıyacak mı? E-okuldan notlarımı nasıl öğrenebilirim?

14 Ocak 2021 Perşembe 14:26
E-okul karne notları nasıl bakılır?
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Covid-19 nedeniyle uzun süredir okula devam edemeyen öğrenciler belirli bir sınavda tabi tutulmamakta. Hal böyle olunca notların nasıl verileceği ve notlara nereden ulaşabileceği merak konusu oldu. İşte bunları siz öğrenci ve velileri haberimizde aktaracağız.

E-okul kane notunu e okuldan öğrenme  

2007 yılı ocak ayından itibaren Milli eğitim bakanlığıyla çerçevesinde kurulan e okul veli bilgilendirme sistemi ilkokul, ortaokul ve liseye giden öğrencilerin ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla ulaşabileceği bir uygulama oldu. Ülkemizde salgın devam ederken okullarda uzaktan eğitimin 1. Döneminin sonuna gelmiş bulunulmakta. E-okul sistemi sadece web ortamından değil bir uygulama olarak da kolaylıkla indirilip kullanılıyor. Bu dönemde notları E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yoluyla ulaşabilirsiniz.

E-okul VBS mobil uygulamasına ulaşım nasıl gerçekleştirilir?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan ve sürekli yeni olanaklarla getirilip güncellenen -Okul Veli Bilgilendirme Sistemi için mobil uygulamasına her telefondan rahatlıkla ulaşılabilir. Android ve iOS tabanlı akıllı telefonlar ile uygulama ücretsiz bir şekilde inmekte. Bu saye de veli, öğrenci ve öğretmenler rahatlıkla istedikleri bilgiye güvenle ulaşabiliyor. 

VBS uygulamasını kullanmak için Android cihazlarda Google Play Store, iOS cihazlarda ise App Store isimli tarayıcılardan indirebilirsiniz. 

Kaneler elden mi verilecek?

Öğrencilerin merak ettiği kane sorununu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle açıkladı:  "Evet dijital bir kane var çünkü bizim yüz yüze kane vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital kane söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırılma süreci bittikten sonra kane olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz.” 

Olağanüstü dönemler için alınan kararlar bazen eğitim mevzuatı içinde bulunmadığını aktaran Selçuk, bu yüzden kimi zamana duruma göre mevzuatı şekillendirip en doğru kararı vermeye çalıştıklarını söyledi

Kane günü ne zaman? Notlar neye göre belirlenecek?

İlkokullarda sınav yapılmadığı için notlar ders etkinliklerine katılım puanı değerlendirilecek. Ortaokul ve liselerdeyse birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme üzerinden not verilecek. Öğrenciler 22 Ocak'tan sonra kanelerini belli bir planlama ile eğitim kurumu yöneticileri tarafından belirlenmiş olan farklı gün ve saatlerde alabilecekler. 



Son Güncelleme: 14.01.2021 14:26
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