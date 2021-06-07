e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021

Eğitim yılının son bulması ile birlikte veliler 2021 – 2022 eğitim öğretim yılında çocuklarının hangi okullara gidebileceğini araştırmaya başladı. Araştırmalar arasında e-Okul kayıt sorgulama önemli bir yer tutarken sorgulama ekranlarına nasıl ulaşılacağı da araştırılanlar arasında yerini alıyor.

Çocuğum hangi okula gidecek sorularını araştırmaya başlayan veliler e-okul kayıt sorgulama ekranını araştırırken MEB tarafından resmi açıklama geldi. Açıklamalarda https://e-okul.meb.gov.tr/IlkOgretim/MEM/IOM00009.aspx adresi üzerinden kayıt sorgulama yapılabileceği aktarıldı.

e-Okul kayıt sorgulama

2021 – 2022 eğitim öğretim yılında adrese dayalı okul sorgulama işlemleri Mayıs ayı sonu ile aktif edilmişti. Veliler sistem üzerinden çocuklarının hangi okula gideceğini araştırmaya devam ediyor. Buna göre;

MEB tarafından verilen bağlantı adresine giriş yapılmalıdır.

T.C. kimlik numarası ve doğum tarihleri ilgili alanlara yazılarak sisteme giriş sağlanır.

Okul seçimleri neye göre belirlenecek?

Veri taramalarının İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldığı açıklananlar arasında yerini alırken bakanlığa bağlı Nüfus Genel Müdürlüklerinin süreci yöneteceği belirtildi.

İstenilen okula kayıt yaptırılabilir mi?

Veliler tarafından en merak edilen soruların başında gelen çocuğumu istediğim okula kayıt yaptırabilir miyim sorusunun cevabı MEB tarafından olumsuz yanıt almaktadır. E-Okul kayıt sorgulama sayfasında belirlenen okul ve okullara kayıt yaptırılabileceği açıklananlar arasında yerini alırken kayıtlar ikametgah adresine göre belirlenmektedir.

MEB çocuklarını istedikleri okula yazdırmak isteyen velilere ikamet değişikliği yapmaları gerektiği yönünde açıklamalar yapmaktadır.

Kayıtlar ikametgaha en yakın okula mı çıkacak?

MEB tarafından tasarlanan sistem çocukları ikametgahlarının en yakın olduğu okula kayıt etmektedir. Okulun kontenjanlarının dolması durumunda çocuğun kaydı başka bir okula da yapılabilmektedir.

Kayıt istemediğim bir okula çıktı ne yapmam gerekir?

İkametgah taşıyarak istenilen okula kayıt yaptırılabilir mi?

Yaşanabilecek kontenjan dolumları ve aksaklıklar sonucunda velilerin kayıt yaptırmak istedikleri okula bizzat başvuru yapmaları tavsiye edilmektedir.

Resmi olarak ikametgah değişikliklerinde istenilen okula kayıt yaptırılabilmektedir. Ancak sahte ikametgah değişikliklerinin tespit edilmesi sonrasında cezai işlem uygulanacağı açıklanmıştır. Özellikle okul kayıt dönemlerden ikametgah değişiklikleri emniyete bildirilerek bizzat polisler tarafından ikametgah gösterilen eve gidilmekte ve ailenin orada yaşayıp yaşamadığı belirlenmektedir.

İkametgah bir tanıdığın yanında olursa ne olur?

Sistemin en büyük açıklarından birisi olan ikametgahın tanıdıkların üzerine olması durumları Nüfus Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen evlere gidilmesi sonrasında cezai işlem uygulanmasına neden olabilmektedir.

Okul kayıtlarında ikametgah ve adres önemi nedir?

Adresin veya ikametgahın bulunduğu bölgelerde ki okullara o bölgede yaşayan çocukların kayıtları yaptırılır. Sınıfın 30 kişiyi geçmediği durumlarda aksaklık yaşayan veliler okula bizzat başvurarak çocuklarını nakil olarak ikametgaha yakın olan okula alabilirler.

Otomatik kayıt yaptırılmayan okullar nelerdir?

İkametgaha en yakın okullar özel, imam hatip veya konservatuar ise otomatik olarak kayıt yaptırılmamaktadır. Çocuklarını bu okullara kayıt yaptırmak isteyen veliler okullara bizzat başvurularda bulunarak çocuklarını bu okullara yazdırabilirler.

Taşınma ve tayin durumlarında okul değişikliği nasıl yapılır?

Anne veya babanın ikamet edilen bölgeden taşınma veya iş nedeniyle tayin durumlarında velilerin herhangi bir şey yapmalarına gerek yoktur. Yeni oluşturulan ikametgah bilgilerinde ikametgaha en yakın okula çocuğun kaydı otomatik olarak alınmaktadır.

Anasınıfı, 1. Sınıf ve ortaokul kayıtları nasıl yapılır?

Anasınıfları, ilkokul 1. Sınıf ve ortaokullarda olan öğrencilerin kayıtları e-Kayıt sistemleri üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır.

2021 – 2022 çocuğum kaçıncı sınıfa gidecek?

2021 – 2022 yılında anaokulu ve anasınıfına kaç aylık çocuklar gidecek?

36 ayını tamamlayan çocuklar ile 68 ayını tamamlayan çocuklar (yani 69 ayından gün almamış çocuklar) ana okuluna gidecek.

Öncelik 57 - 68 ay arasında olan çocuklara tanınır. ( 57 - 58- 59 - 60 - 61 - 62 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 aylık çocuklara yani)

Boş yer kalması halinde ise 56 - 36 arasındaki çocukların kayıtları yapılır. (Yeni yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır)

Eylül ayı sonu itibariyle 57 Aylık ve 68 Aylık arasında olan çocukların kayıtları ana sınıfına yapılır.

Sınıfta boş yer kalması halinde 56 - 45 arasındaki çocukların da ana sınıfına kaydı yapılır. ( 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 aylıkların yani)

Ayrıca 69 - 70 - 71 aylık çocukların velileri dilekçe vererek ana sınıfına da kayıt yaptırabilir. (Yeni yönetmeliğin 11. maddesinin 6. fıkrasında yazılı)

Eylül ayı itibariyle 69 -70 ve 71 aylık çocuklar normalde ilkokula gider. Ancak bu çocukların velileri dilekçe ile erteletebilir. Bu çocuklar daha önce okul öncesi eğitim almamış iseler ana sınıfına kayıtlarda öncelik tanınır. (Yönetmeliğin yeni halinin 11. maddesinde)

Eylül ayı itibariyle 66 - 67 - 68 aylık çocukların velileri dilerse dilekçe ile çocuklarını İlkokula gönderebilir. (Yönetmeliğin yeni halinin 11. maddesinde)

İlkokul 1. Sınıfa hangi ayda doğan çocuklar gidecek?