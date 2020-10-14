E-Devlet YÖK Yükseköğretim Mezun Belgesi sorgulama işlemleri

Ülkemizde her yıl üniversiteler binlerce mezun vermektedir. YÖK bünyesinde eğitim veren kurumlarla ilgili en çok araştırılan konuların başında diploma sorgulama işlemleri gelmektedir. Lisans ya da ön lisans eğitimini tamamlayarak mezun olan kişiler, iş yerlerine başvuru yaparken diplomaya ihtiyaç duymaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan sahte diploma işlemleri sonrasında Yükseköğretim Kurulu bu durumun önüne geçmek için diploma sorgulama hizmetini uygulamaya geçirmiştir.

YÖK üniversite diploma sorgulama nasıl yapılır?

Üniversiteden mezun olan tüm vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden diploma sorgulama işlemi yapabilmektedir. Mezunlar sistem üzerinden diploma bilgilerine erişebilir, bilgisayarlarına indirerek çıktısını alabilirler.

Diploma sorgulaması yapabilmek için e-Devlet sistemine T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır. Sisteme giriş sağlandıktan sonra arama kısmına ‘Diploma’ yazıldığında, diploma sorgulama işlemlerini tamamlayabilirler.

e-Devlet’ten alınan mezun belgesi diploma yerine geçer mi?

e-Devlet sistemi üzerinden çıkarılan tüm belgelerde işleme dair barkod yer almaktadır. Barkod ile belgenin aslı olmadığı e-Devlet için çıkarılmış bir kopya olduğu görülür. Bu sebeple iş yerine ya da resmi kurumlara verilecek mezun belgesi diploma yerine geçmemektedir.