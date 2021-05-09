e-Devlet Transkript nasıl alınır? e-Devlet ile Transkript alma işlemleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 81 ilden 560 gencin online olarak katılım sağladığı “En Uzun İftar Sofrası" programında transkript belgelerinin istenilen yerden çift dil ile herhangi bir ücret ödenmeden hızlı bir şekilde alınabileceği müjdesini verdi.

YÖK’ün başlattığı transkript belgelerinin (not dökümü belgesi) dijital ortamda alınabilmesi ile ilgili çalışmalar bitti.

YÖK’ün üniversitelerle beraber yürüttüğü çalışmalar sonucunda öğrenciler tarafından en çok ihtiyaç duyulan resmi belgelerden bir tanesi olan transkript belgesinin standart bir formda ücretsiz, Türkçe ve İngilizce olarak çift dilde e-Devlet aracılığı ile kolayca temin edilebilmesi imkânı sağlandı.

Sistem hazırlandı

YÖK’ün başlattığı çalışmalarda ilk olarak üniversitelerin mevcut transkript belgeleri incelenerek taslak bir transkript belgesi oluşturuldu. Söz konusu taslak belge bütün üniversitelere gönderilerek ilgili üniversite yetkililerinin görüş ve önerileri alındı.

Görüş alımından sonra belgeye son şekli verilerek, tüm üniversitelere standart bir form olarak yollandı. Bu çalışmalar sonrasında YÖK, kendi bilgi işlem sistemi ile üniversite bilgi sisteminin uyumunun sağlanarak YÖK’ün e-Devlet’teki alanından transkript belgesinin verilebilmesi için gereken tüm veri girişlerinin tamamlanması konusunda üniversitelere bildiri gönderdi. Devlet ile vakıf tüm üniversiteler de bu verilerin sisteme girişlerini kendileri sağladılar.

Üniversiteye gitmeden tüm dijital ortamlarda ücretsiz olarak alınabilecek

Lisans ile lisansüstü öğrencileri ve mezun olacak öğrenciler bundan sonra transkript belgelerini YÖK’ün e-Devlet kapısı üzerindeki alanına giriş yapıp “Transkript Belgesi Sorgulama” bölümünden ücretsiz temin edebilecekler.

Önceki senelerde mezun olmuş öğrencilerin transkript belgeleri de üniversitelerin imkânları doğrultusunda yapılacak ek çalışmalar sonucunda üniversiteler tarafından e-Devlet sistemine yüklenecek.

Üniversitelerde eğitim öğretim gören öğrenciler ya da üniversite mezunu olanlar, transkript belgelerini almak için daha önce üniversitelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarına, fakültelerine ya da enstitülerine bizzat gidip transkript başvurusu yapıyor ve üniversitelerin altyapısına bağlı olarak belgeyi en erken 1 ya da 2 iş günü içinde anca alabiliyorlardı.

Zamandan ve maddiyattan tasarruf sağlayacak

YÖK tarafından verilen bu dijital hizmet ile transkript belgeleri e-Devlet aracılığı ile “Türkçe ve İngilizce” olacak şekilde ilk defa çift dilde de alınabilecek. Daha önce yabancı dilde transkripte ihtiyaç duyan öğrenci ya da mezunlar, çok sayıda üniversitede bu hizmet sunulmamasından dolayı transkriptlerini tercüme bürolarında para karşılığı tercüme ettirmek zorunda kalıyorlardı. Bu durum özellikle şehir dışı ya da ülke dışından başvuru yapan öğrenci ve mezunlar için zaman ve maddi kayba yol açmaktaydı.

YÖK’ün sunduğu bu hizmet ile öğrenciler tercüme masraflarından kurtulacağı gibi yatay geçiş yapmaları durumunda e-Transkript belgesine oldukça rahat ulaşabilecekler. Üniversiteler de bu çalışma sayesinde kırtasiye giderlerinden tasarruf ederek, personel ve iş yükü masrafını azaltmış olacak.

Barkod numarasıyla ya da kare kodla doğrulama işlemi yapılabilecek

Öğrenciler bundan sonra intenet erişimi olan her yerden e-Devlet aracılığı ile “barkotlu” ve “kare kodlu” transkript belgesi alabilecekler. Belgenin ibraz edildiği kurumlar ve kişiler söz konusu transkriptin kontrolünü YÖK’ün e-Devlet’teki alanına giriş yapıp “Transkript Belgesi Doğrulama” bölümünde barkod numarasıyla ya da YÖK Mobil uygulamasıyla kare kod aracılığı ile yapabilecekler.

Sahte transkript belgelerinin önüne geçilebilecek

Transkript belgesi e-Devlet üzerinden verileceğinden dolayı kişi ile kurumlar bakımından daha güvenli hale gelecek. Bu sayede sahte transkript belgelerinin çıkarılması neredeyse imkansızlaşmış olacak.