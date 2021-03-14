e-Devlet ile öğrenci belgesi nasıl alınır? e-Devlet öğrenci belgesi sorgulama ve çıkarma işlemleri

Öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında e-Devlet üzerinden öğrenci belgesi alma konusu gündem konusu oldu. Yükseköğrenim Kuruluna bağlı üniversite, yüksekokul veya Açık öğretim fakültelerinde öğrenci olarak faaliyet gösteren öğrenciler tarafından gerçekleştirilir. Mezun öğrenciler e Devlet diploma sorgulama işlemini e-Devlet öğrenci belgesi hizmet panelinden yürütebilmektedirler.

E-devlet aracılığıyla öğrenci belgesi sorgulama işlemi yapabilmek için öncelikle, öğrencilerin e-devlet sistemine giriş yapmaları gereklidir. Açık öğretim fakültesi öğrencilerinin giriş yaptıkları e-Devlet sistemi ve açık liseden giriş yapan öğrencilerin öğrenci belgesi almak için girdikleri ekran birbirinden farklıdır. Bunun dışındaki öğrenci belgesi alma işlemlerinin geneli aynı yolla yapılır.

E-devlet üzerinden Öğrenci Belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Herkes tarafından merak edilen konu olan e-devlet üzerinden öğrenci belgesi sorgulama işlemini gerçekleştirmek isteyenler;

İlk olarak e-Devletten sistem üzerinden öğrenci belgesi sorgulama işlemi yapılır.

Üniversite ya da AÖF öğrenci belgesi alma işlemi yapacaksanız bölümün en sonunda yer alan Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı -Öğrenci Belgesi Sorgulama Linki açılarak işleme devam edilir.

Açık lise öğrencisi olarak öğrenci belgesi sorgulayacaksanız Milli Eğitim Bakanlığı -Açık Öğrenim Liseleri Öğrenci Belgesi Sorgulama linkini tıklayarak öğrenci belgenizi sorgulayabilirsiniz.

Sizin için en uygun olan linki açarak ekranda beliren Kimliğimi Şimdi Doğrula seçeneğine tıklayarak e- Devlet öğrenim belgesi sayfasını açabilirsiniz. E-Devlet öğrenci belgesi üzerinden işlem yapabilmeniz için doğru şifre ve TC Bilgileriyle ekrana giriş yapmanız gerekir.

Sisteme gireceğiniz şifreniz henüz sahip değilseniz PTT şubelerinden 2TL karşılığında şifre aldıktan sonra sisteme kısa sürede giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra öğrenci belgesini alarak belgeyi bilgisayara kaydedebilir, belgenin çıktısını alarak işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yürütebilirsiniz.

E-devlet üzerinden alınan öğrenci belgesi geçerli mi?

E-devlet üzerinden temin edilen öğrenci belgesinde elektronik imza bulunmasından dolayı geçerli sayılmaktadır. E-devlet sisteminden çıkartılan belgelerde elektronik imza olmasından dolayı bu sistem üzerinden çıkarılan her türlü belgeyi tüm kuruluş hizmetlerinde kullanmak mümkündür. Belge üzerinde yer alan barkod kodu, belgeyi teslim edeceğiniz kurumca kolay bir şekilde sorgulanmaktadır. Bazı kurumlar kişilerden özel açıklamalı belge istedikleri durumlarda ise fiziki müracaat yaparak öğrenci belgesini temin etmek gereklidir. Bu durumlar yaşandığı takdirde bağlı olunan okulun idaresinden özel açıklamalı öğrenci belgesi çıkartmak gereklidir. Özel açıklama isteyen durmalarda öğrenim belgesini başvuru yaptığınız aynı gün içinde alabilir, başvuru talep formunu doldurabilirsiniz. Başvur formunu elle veya faks olarak veyahut e-posta ile okula iletebilirsiniz. Bu yöntemlerden yararlanarak öğrenci belgenizi şahsi olarak alabilirsiniz.

E-Okul üzerinden öğrenci belgesi alınır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından E-okuldan öğrenci belgesi alma işlemi dijital platformlar sayesinde gerçekleştirilir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen e – okul resmi intenet sitesine giriş yapılmasının ardından, kullanıcı bilgileri ve kimlik numarası ile öğrenci okul numaraları doğru bir şekilde girilerek doldurulması gereken yerlerin altında yer alan güvenlik kodunun da doğru girilmesinin ardından e-okul üzerinden öğrenci belgesi çıkartılabilir. Ancak E-okul sistemiyle temin ettiğiniz kayıt tam onaylı bir belge niteliği taşımamaktadır. Bu yüzden size verilen belgeyi isteyen kurum ve kuruluşlara iletmeden önce okul idaresi tarafından onaylatmanı gerekmektedir.

Öğrenci Belgesi nasıl alınır?

Öğrenci Belgesi alma işlemi, ilkokul , ortaokul, lise, öğrenimi gören öğrencileri ve velileri tarafından MEB kapsamına alınan eğitim kurmalarında alınmaktadır. Belgeyi almak isteyen öğrencinin bağlı olduğu okulla ilişiğinin olduğunu kanıtlayan özel belge alınırken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim verilen kurumlara başvuru yapılabilir. Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı olan Üniversitelerde de öğrenimi bulunan kişiler eğitim kurumlarında e-devlet öğrenci belgesi alarak eğitim ve iş başvurularında bu belgeyi kullanmaları mümkündür.