Dün gerçekleştirilen 2021-ALES/1 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Tüm Türkiye'de ÖSYM 2021-ALES/1 sınavı dün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.Sınava giren adaylar merak ile sınav sonuçlarının açıklamasını bekliyor.

Sınavın ertelenmesini bekleyen adaylar vaka artışları nedeniyle stresli bir şekilde sınava katılsalar da 150 dakika süren sınav sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.

Koronavirüs gölgesin yoğun önlemler ile 81 ilde gerçekleştirilen ALES sınavında öğrencilere sayısal ve sözel alanlarda toplamda 100 çoktan seçmeli test sorusu yöneltildi. Sınav sonuçlarının önümüzdeki haftalarda ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

Öte yandan ÖSYM sınavfa öğrencilere yöneltilen soruların kitapçıkları resmi intenet sitesi üzerinden yayımlandı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı