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Dün gerçekleştirilen 2021-ALES/1 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM 2021-ALES/1 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:03
Dün gerçekleştirilen 2021-ALES/1 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
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Tüm Türkiye'de  ÖSYM 2021-ALES/1 sınavı dün  sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.Sınava giren adaylar merak ile sınav sonuçlarının açıklamasını bekliyor.

Sınavın ertelenmesini bekleyen adaylar vaka artışları nedeniyle stresli bir şekilde sınava katılsalar da 150 dakika süren sınav sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.

Koronavirüs gölgesin yoğun önlemler ile 81 ilde gerçekleştirilen ALES sınavında öğrencilere sayısal ve sözel alanlarda toplamda 100 çoktan seçmeli test sorusu yöneltildi. Sınav sonuçlarının önümüzdeki haftalarda ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

Öte yandan ÖSYM sınavfa öğrencilere yöneltilen soruların kitapçıkları resmi intenet sitesi üzerinden yayımlandı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı  




Son Güncelleme: 03.05.2021 15:03
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Anahtar Kelimeler:
ALESKitapçık
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