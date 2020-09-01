DSÖ'den eğitimin başlaması için önemli tavsiye geldi

Küresel çapta yaşanan korona virüs ile mücadele sürecinde dünya ülkeleri 9 ayı geride bıraktı. Hastalık tespit edildiği günden bu yana ilerleliyor ve vaka sayıları tüm ülkelerde artıyor.

Bu karşılık bir çok ülke alınan sıkı tedbirler ile birlikte normal hayat dönme hazırlıkları yapıyor. Bu kapsamda en önemli hazırlıklardan bir tanesi de ülkelerde ara verilen eğitim faaatliyetlerinin yeniden başlaması.

Bir çok ülke aldığı sıkı tedbirler ile birlikte eğitim öğretimi aşamalı , seyreltilmiş vb gibi uygulamalar ile başlattı. Buna karşılık Dünya Sağlık Örgütünden eğitimin başlaması için 4 maddelik tavsiye kararı geldi.

DSÖ okulların eğitime başlamasıyla birlikte hijyen,sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat çekerek , hastalığı yakalanan çocuklarını evde kalması gerektiğini, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin ve sağlık sorunları olan çocuklar için özel kararların alınması gerektiğini açıkladı.

Ayrıca online eğitimin alt yapısının hazır olmasını, olası bir karantina durumunda öğrencilerin veya öğretmenlerin eğitime uzaktan devam edebilme imkanı olmasını ifade etti.