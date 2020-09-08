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DOKAP bölgesindeki 15 üniversite uzaktan eğitim verileceğini açıkladı

2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitimlere nasıl devam edileceği tartışmaları devam ediyor. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölgedeki 15 üniversite hakkında toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından alınan kararlar açıklandı.

08 Eylül 2020 Salı 22:05
DOKAP bölgesindeki 15 üniversite uzaktan eğitim verileceğini açıkladı
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Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmişti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı kapsamında eğitime nasıl devam edeceği konusu tartışılıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı karma eğitim düzeniyle eğitimlere başlanacağını açıklamıştı.


Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi bölgede bulunan 15 üniversitenin 2020—2021 yılı eğitim öğretim süreciyle ilgili ortak bir karar aldıklarını duyurdu. Kurulun ortak karar aldığı üniversiteler şu şekilde;

  1. Amasya Üniversitesi
  2. Artvin Çoruh Üniversitesi
  3. Avrasya Üniversitesi
  4. Bayburt Üniversitesi
  5. Giresun Üniversitesi
  6. Gümüşhane Üniversitesi
  7. Hitit Üniversitesi
  8. Karadeniz Teknik Üniversitesi
  9. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  10. Ordu Üniversitesi
  11. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
  12. Samsun Üniversitesi
  13. Sinop Üniversitesi
  14. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  15. Trabzon Üniversitesi

Söz konusu ortak kararlar sonucunda güz döneminde eğitimlerin uzaktan eğitim şeklinde yapılmasına, belirtilen 15 üniversitenin bu süreçte ortak hareket etmesine karar verildi.



Son Güncelleme: 08.09.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
DOKAPUzaktan EğitimÜniversite
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