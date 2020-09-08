DOKAP bölgesindeki 15 üniversite uzaktan eğitim verileceğini açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmişti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı kapsamında eğitime nasıl devam edeceği konusu tartışılıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı karma eğitim düzeniyle eğitimlere başlanacağını açıklamıştı.

Amasya Üniversitesi Artvin Çoruh Üniversitesi Avrasya Üniversitesi Bayburt Üniversitesi Giresun Üniversitesi Gümüşhane Üniversitesi Hitit Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Samsun Üniversitesi Sinop Üniversitesi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Trabzon Üniversitesi

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi bölgede bulunan 15nin 2020—2021 yılı eğitim öğretim süreciyle ilgili ortak bir karar aldıklarını duyurdu. Kurulun ortak karar aldığı üniversiteler şu şekilde;

Söz konusu ortak kararlar sonucunda güz döneminde eğitimlerin uzaktan eğitim şeklinde yapılmasına, belirtilen 15 üniversitenin bu süreçte ortak hareket etmesine karar verildi.