DOKAP bölgesindeki 15 üniversite uzaktan eğitim verileceğini açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmişti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı kapsamında eğitime nasıl devam edeceği konusu tartışılıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı karma eğitim düzeniyle eğitimlere başlanacağını açıklamıştı.
- Amasya Üniversitesi
- Artvin Çoruh Üniversitesi
- Avrasya Üniversitesi
- Bayburt Üniversitesi
- Giresun Üniversitesi
- Gümüşhane Üniversitesi
- Hitit Üniversitesi
- Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi
- Ordu Üniversitesi
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
- Samsun Üniversitesi
- Sinop Üniversitesi
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Trabzon Üniversitesi
Söz konusu ortak kararlar sonucunda güz döneminde eğitimlerin uzaktan eğitim şeklinde yapılmasına, belirtilen 15 üniversitenin bu süreçte ortak hareket etmesine karar verildi.
Son Güncelleme: 08.09.2020 22:05