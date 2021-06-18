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Dijital karneler e-Okul'da erişime açıldı! İşte karne sorgulama ekranı..

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm ilkokul ve ortaokulun yanı sıra lise kademesindeki öğrenciler için hazırlanan karne ve başarı belgelerini dijital olarak e-Okul sisteminden erişime açtı. Öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim yılı için hazırlanan karnelerine sisteme giriş yaparak ulaşabilirler. Peki, e-Okuldan karne sorgulama nasıl yapılır?

18 Haziran 2021 Cuma 09:59
Dijital karneler e-Okul'da erişime açıldı! İşte karne sorgulama ekranı..
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18 milyon öğrencinin merakla beklediği kane ve başarı belgeleri dijital olarak erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı son dakika duyurusunda 2020-2021 eğitim yılı için hazırlanan kane ve başarı belgelerinin bugün e-Okul sisteminden ulaşılabileceğini açıkladı.

"TALEP EDENLER BASILI KARNE ALABİLECEK"

İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde bulunan 18 milyon öğrencinin kaneleri, bugünden itibaren e-Okul sisyemine giriş yapılarak ulaşılması sağlandı. Öğrenci ve velilerin talep etmeleri halinde ise kane ve başarı belgelerinin yanı sıra mezuniyet diplomasının basılı halleri 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilmesine karar verildi.

E-OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL SİSTEMİNDE KARNE SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sitesinden e-Okul sistemine giriş yapılmasının hemen ardından aılmış olan sayyfada yer alan ilgili alanlar doldurulacak.  Bölüme öğrencinin TC kimlik numarasıyla birlikte okul numarası yazılacak ve son olarak altta yer alan kutucuk içine güvenlik harf ve rakamları yazılacak.  

Bilgiler eksiksiz ve tam olarak girildikten sonra giriş butonuna basıp sisteme giriş yapılabilir ve öğrenci hakkında kane bilgilerine sahibi olabilirsiniz.

 


Son Güncelleme: 18.06.2021 09:59
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