Dijital karneler e-Okul'da erişime açıldı! İşte karne sorgulama ekranı..

18 milyon öğrencinin merakla beklediği kane ve başarı belgeleri dijital olarak erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı son dakika duyurusunda 2020-2021 eğitim yılı için hazırlanan kane ve başarı belgelerinin bugün e-Okul sisteminden ulaşılabileceğini açıkladı.
"TALEP EDENLER BASILI KARNE ALABİLECEK"
İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde bulunan 18 milyon öğrencinin kaneleri, bugünden itibaren e-Okul sisyemine giriş yapılarak ulaşılması sağlandı. Öğrenci ve velilerin talep etmeleri halinde ise kane ve başarı belgelerinin yanı sıra mezuniyet diplomasının basılı halleri 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilmesine karar verildi.
E-OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
E-OKUL SİSTEMİNDE KARNE SORGULAMA
Bilgiler eksiksiz ve tam olarak girildikten sonra giriş butonuna basıp sisteme giriş yapılabilir ve öğrenci hakkında kane bilgilerine sahibi olabilirsiniz.