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DHBT sınavı ne kadar sürüyor? KPSS DHBT sınavı kaç soru ve kaç dakika?

ÖSYM tarafından 11 Nisan KPSS DHBT sınavı gerçekleştirilecek. Sınava girecek binlerce aday şimdiden KPSS DHBT sınavı kaç soru, kaç dakika gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için KPSS DHBT sınavının tüm detaylarını ele aldık. İşte detaylar...

07 Nisan 2021 Çarşamba 12:03
DHBT sınavı ne kadar sürüyor? KPSS DHBT sınavı kaç soru ve kaç dakika?
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ÖSYM tarafından yapılan KPSS'nin DHBT oturumu 11 Nisan 2021'de gerçekleştirilecek. Normal koşullarda 27 Aralık'ta olacak olan sınav korona virüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Buna göre ÖSYM Başkanlığı tarafından DHBT'nin 11 Nisan Pazar günü yapılacağı açıklandı.

DHBT sınavında kaç soru kaç dakika?

DHBT sınavında adaylara 40 soruluk bir alan bilgisi testi sorulacak. Testeki ilk 20 soru DHBT-1 temel din bilgisi soruları olacak ve bütün öğrenim düzeyleri için ortak bir şekilde olacak.

Konu başlıkları şöyle;

İslam İnanç Esasları 

İslam İbadet Esasları

Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

Siyere) İslam Ahlakı 

İkinci kısımdaki 20 soru ise DHBT-2 adayların öğrenim dseviyesine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans seviyesinde sınava katılacak adaylar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans seviyesinde katılacak adaylar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardır.

Konu başlıkları şöyle;

Tefsir

Fıkıh

Hadis

Akaid ve Kelame 

İslam Tarihi 

Dinler ve Mezhepler Tarihi

Dini Hitabet 

KPSS DHBT sınav süresi ne kadar?

DHBT sınavı 60 dakika olacaktır. ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan DHBT kılavuzunda yer ala bilgilere göre, ''DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna  katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru  tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar  adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans  başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.'' denildi.  



Son Güncelleme: 07.04.2021 12:03
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