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DGS'ye girecekler dikkat!

ÖSYM tarafından 2021 sınav takvimi açıklanması üzerine sınavların başvuruları başlatıldı. DGS için geri sayım başladı. DGS’ye girecek vatandaşları bugün gün sonuna kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. DGS başvurular hakkında meraklar çoğalırken detaylar haberimizde yer almaktadır

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:09
DGS'ye girecekler dikkat!
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 21 Mayıs 2021 tarihinde başlayan DGS başvuruları için son gün bugündür. 31 Mayıs 23.59’da sona ereceği duyuruldu. Sınava girecekler ÖSYM sayfasının aday işlemleri kısmından gerekli bilgiler doldurularak başvurular yapılır. Bankaya sınav ücreti yatırılarak da başvuru işlemleri sonlandırılır.

2021 yılında girilecek DGS ücreti 150 TL olarak belirlendi. Başvuru ücreti Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası gibi belirlenen bankaların her şubesi, ATM ve mobil bankacılıktan işlemler gerçekleştirilir. Bu bankadan ödeme yapacaklar KKTC’den başvuru adayları hariçtir.

DGS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM bağlı olarak yapılan sınavların hepsinde olduğu gibi DGS içinde aday işlemlerine girilerek yapılır. Sisteme T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş sağlandıktan sonra başvuru sürecindeki sınavlardan DGS seçilerek gerekli bilgiler doldurulması halinde başvuru tamamlanır. Gerekli bankalara ücret yatırıldıktan sonra işlem bitirilir.

DGS ne zaman yapılacaktır?

11 Temmuz 2021 tarihinde 10.15’te sınav gerçekleşecektir. ÖSYM’nin belirttiği takvime göre de sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacaktır.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:09
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM SınavıDGS Başvurusu
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