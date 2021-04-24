DGS tarihi belli oldu mu, hangi gün? DGS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?

DGS başvurusunda bulunacak adaylar sınav hakkında detayları merak ediyor. Ön lisans mezunu kişiler eğitimlerini 4 seneye tamamlamak istiyor. ÖSYM’nin düzenlediği sınavın tarihi açıklandı. Sınav başvurusu hangi gün?

DGS, her sene ÖSYM tarafından düzenlenmektedir. Ön lisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor.

Başvuru tarihi

DGS 2021 takvimi yayınlandı. Sınav başvuruları bu sene 21-31 Mayısıs tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak açıklandı.

Sınav tarihi

DGS sınavı bu sene 11 Temmuz tarihinde yapılacak. Sınava ortalama 3 ay kaldı.

Başvuruda bulunacak kişiler

Sınav sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Sınav başvurusunda bulunacak adaylar, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olmalıdır.

O sene son sınıf olan ve staj dışında gereken mezuniyet şartlarını sağlamış adaylar da başvuru yapabilir.

KKTC meslek yüksekokul son sınıf öğrencileri ve mezunları da mezun olup denklik belgesi alarak sınav başvurusu yapabilir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda ya da direkt ÖSYM bürolarından yapılabilir. Adayların izlemesi gereken adımlar her yıl ÖSYM’nin açıkladığı kılavuzda yer alır.

DGS sınavına giriş sayısı açısından herhangi bir kısıtlama yoktur. Sınavı kazanan bir öğrenci isterse sınava daha sonra tekrar girebilir. Fakat 2011 senesinde değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılır.

DGS

DGS, Dikey Geçiş Sınavı’dır. 2000 senesinden bu güne kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans mezunu kişilerin lisans programlarına geçiş yapması için ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Sınav her sene Temmuz veya Ağustos ayında yapılır.