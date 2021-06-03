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DGS başvuru ve geç başvuru ücretleri ne kadar? DGS geç başvuru günü ne zaman?

İki yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının merakla beklediği sınav olan dikey geçiş sınavına az bir süre kala sınav başvuruları devam ediyor. DGS'ye başvuracak adaylar aynı zamanda geç başvuru tarihlerini ve geç başvuru ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. DGS başvuru ücretleri ne kadar? DGS geç başvuru ücretleri belli oldu mu? DGS geç başvuru günü netleşti mi?

03 Haziran 2021 Perşembe 21:28
DGS başvuru ve geç başvuru ücretleri ne kadar? DGS geç başvuru günü ne zaman?
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DGS'ye girerek iki yıllık mezuniyetini dört yıllığa tamamlamak isteyen üniveriste öğrencileri 16 ve 31 mayıs tarihleri arasında başvurularını yaptı ve süre doldu. Fakat ÖSYM geç başvuru sistemi ile tekrar başvuru almaya devam ediyor.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 8 Haziran Salı günü DGS için geç başvuru sistemi açılacak ve adaylar sınava başvuruda bulunabilecek.

ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemi'ne girerek sınav başvurusunu yapacaklar. DGS başvuru ücreti 2021 yılı için 150 TL olarak belirlendi.

DGS 11 Temmuz tarihinde sayısal ve türkçe olmak üzere iki testten oluşacak ve saat 10.15'te başlayacak olan sınav tam 150 dakika sürecek.


Son Güncelleme: 03.06.2021 21:28
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