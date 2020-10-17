Devlet tarafından öğrencilere yapılacak burs ve yardımlar 2020!

2020 – 2021 yılında okullar uzaktan eğitim kararı alırken kurumlar ve bakanlıklar burs başvurularını almaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ve Sosyal Ekonomik Destek olan SED tarafından muhtaç aile çocuklarına yardımlar yapılmaya devan edecek açıklaması yapıldı. Öğrencilere 1000 TL yardım yapılacağı aktarılanlar arasında yerini aldı.

Devlet tarafından öğrencilere yapılan yardımlar

Devlet tarafından öğrencilere yapılacak yardımlar Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere aktarılacak.

Covid-19 salgını nedeni ile ekonomik düzeni bozulan vatandaşlar okuyan çocukları için bakanlıkların ve vakıfların başvurularını araştırmaya başladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen burslar kız çocukları için 75 TL erkek çocuklar için 50 TL olarak belirlendi. SED yardımları ise ekonomik zorluk çeken ailelerin çocuklarına verilecek. Buna göre verilecek tutarlar aylık 684 TL ile 821 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

SED yardımı nedir?

SED yardımları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen bir burs çeşididir. Ekonomik zorluk yaşayan ve çocuklarını okutmakta zorlanan aileler için verilen yardımlar bakanlık tarafından her yıl belirlenen zamlar sonrasında artış göstermektedir.

Okul öncesi eğitim için %50 oranında 456,28 TL., İlköğretim için %75 oranında, 684,41 TL. Orta öğretim Sed yardımı %80 oranında, 730,04 TL. Orta öğretim okula devam etmeyenlere %50 oranında, 730,04 TL. ,Yüksek öğretim için %90 oranında 821,30 TL. olup, Bakımdan ayrılan gençlere %40 oranında 365,02 TL. verilmektedir.



Okuyan çocuğun hangi okulda okuduğunu gösterir okul müdürlüğünden alınan öğrenim belgesi,

Okul parası yardım isteğini içeren ve öğrencinin anne babası ve velisi tarafından doldurulup imzalatılan başvuru dilekçesi belgesi,

Öğrenciye ait ve anne babası ve velisinin kimlik fotokopileri,

Ailenin maddi durumunu gösteren Gelir Tespit Belgesi

Başvuru akabinde Kaymakamlıklara bağlı SYDV mütevelli heyeti arasında yapılan toplantılarda başvurular görüşülür ve vakfın bütçe olanakları kapsamıdna çocukların, kitap, kırtasiye, okul servisi ve benzeri maddi giderleri karşılanır.

Ödemeler aylık olarak yapılır ve geçici yardımdır.

Okuyan öğrencilere verilecek burslar 2020

Devlet tarafından okuyan öğrencilere yapılacak yardımlar da her yıl belirli miktarlarda zam alarak öğrencilere verilmektedir. Buna göre devlet tarafından yapılan yardımlarda öğrencilere dönemlik ortalama 3.000 TL ile 4.000 TL arasında yardım yapılmaktadır. Ancak burs ödemeleri ekonomik duruma göre değişiklik gösterdiği için bu miktarların üzerine veya altına da burs ödemeleri yapılabilir.

Burs veren kurumlar hangileridir?

E-Bursum

Vakıflar Genel Müdürlüğü

2020 – 2021 Eğitim Yılı Burs, Eğitim Yardımı Başvuru Tarihleri Ortaöğrenim 01 Ekim 15 Ekim 2020, Yükseköğrenim 15 Ekim- 30 Ekim 2020, Yabancı Uyruklu Öğrenci 15 Ekim- 30 Ekim 2020 arasında burs başvuruları alınmaktadır.

TEV Türk Eğitim Vakfı başvurular başladı.

Sabancı Vakfı Vista

Yücel Kültür vakfı.

Kızılay Burs destekleri bursu.

Corona Kahramanları Vefa Fonu Bursu

İlk ve orta öğretim için 300 TL. 9 Aylık (Ekim-Haziran)

Yüksek öğretim için 700 TL 9 Aylık (Ekim-Haziran) dönemleri için sağlanacak olan bursların başvuruları başladı.



Ayrıca virüs nedeni ile sağlık çalışanı vefat eden öğrencilere,

Mesleki Orta Öğretim 300 TL

Üniversite 700 TL

Yüksek Lisans 1.100 TL

Doktora 1.400 TL olarak yapılacaktır.

Yardım yapılmaktadır.

Kuruma yapılacak olan başvurularda dikkat edilmesi gereken noktalar,

Koronavirüs salgını sebebiyle öğrencinin anne ya da babanın vefat etmiş olması şartı ile burs sağlanacak olan burslar TEV’in yurt içi bursları ile aynı sürede 9 aylık olarak 2020-2021 eğitim öğretim dönemleri aralığında sağlanacaktır.

Bursa başvuru yaş şartları da belirlenmiş olup 3 yaştan itibaren; okul öncesi, ilk-ortaöğretim ve yükseköğretim için bursa başvuruları kabul edilecektir.

İlk yıl sadece eğitime devam şartı aranacaktır. İkinci yıl eğitim-öğretim döneminde bursun devamı TEV Burs Yönetmeliği’ne göre fonla ilgili yürütme kurulu kararları ışığında geçerli olacaktır.

Burs başvurusu hakkında bilgi almak isteyenler koronabursu@tev.org.tr üzerinden bizlerle iletişime geçebilirler.

İBB Genç Üniversiteliler eğitim yardım başvuruları

İBB tarafından öğrencilere yapılan yardımlardan son dönemde en merak edilen burs olan Genç Üniversiteliler başvurusu 15 Eylül – 14 Ekim tarihleri arasında başvuruları kabul edecek.

Virüs nedeni ile annesi veya babasını kaybeden gençlere yapılacak yardımlar yıllık 3.200 TL olacak. Aralık ayında 1.200 TL, Şubat ayında 1.000 TL ve Mayısıs ayında 1.000 TL olmak üzere yardımlar yapılacak. Bursa başvuru şartları ise,

T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da yaşıyor olması,

İBB Genç Üniversiteli Eğitim yardımı Ön lisans veya Lisans öğrencileri verileceğinden yüksek öğrenim görüyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf Özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak şartları aranmaktadır.

Öğrencilere verilecek burslardan kimler faydalanabilir?

Yapılacak yardımlar bakanlıklar tarafından verildiği için belirli kriterler bulunmaktadır. Kriterler arasında en dikkat çeken ise T.C. vatandaşı olma zorunluluğudur. Daha sonrasında ailenin ekonomik durumu değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda ailelere çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak üzere 456 TL ile 821 TL arasında ödeme yapılır. Bilinmesi gereken nokta ise yapılacak yardımların sadece çocukların eğitim masrafları için harcanacak olmasıdır. Verilecek yardımlarla ailelere ev alışverişi ve gereksiz alışveriş yapamaz maddesi bulunmaktadır. Buna göre eğitim masraflarına harcama yapmayan aileler verilen yardımın tamamını faizli bir şekilde ödemekle mükelleftir.

Ayrıca her ay yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ailelerin ekonomik durumları düzelirse verilen burslar 6 ay sonrasında otomatik olarak kesilmektedir.