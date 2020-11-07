Devlet tarafından öğrencilere verilen maddi yardımlar

Devlet birçok alanda vatandaşlara yardımda bulunuyor. Bu yardımların başında ise öğrencilere verilen yardımlar bulunuyor. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar öğrencilere verilecek yardımlarda düzenleme yapılmasını gündeme getirdi.

Öğrencilere para yardımı yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ilköğretim öğrencilerine yıllık 2.317 TL, ortaöğretim öğrencilere 3.475 TL, yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere de 4.634 TL yardım yapılacağını açıkladı.

Öğrencilere para yardımı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında öğrencilere verilecek yardımlara değinmişti. Erdoğan konuşmasında Ramazan ayında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 500 milyon liradan fazla kaynak sağlandığını, 81 ilde 2 milyon 234 bin öğrenciye kızlar için 75 lira erkekler için 50 lira olmak üzere eğitim yardımı yapıldığını söylemişti.

Bu yardımlarında yanı sıra Sosyal ve Ekonomik Destek paketleriyle ve Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere maddi yardımlar yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımlar maddi durumu yetersiz olan ailelerin öğrencilerine verilmektedir. Bu yardımlara il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yapılmaktadır.

Öğrencilere verilen devlet yardımları nelerdir?

Üniversite öğrencileri arasında devlet yurdunda kalanlar bu yardımdan yararlanabilecektir.

Devlet tarafından korunma altına alınmış olan çocuklar aile fertlerinden herhangi biri ile yaşamaları durumunda bu destekten yararlanabileceklerdir.

Çocuk esirgeme kurumlarında yaşayan ve 18 yaşını doldurduktan sonra yurttan ayrılmak zorunda olan ve yükseköğrenimini tamamlayan öğrenciler bu desteklerden faydalanabileceklerdir.

Devlet tarafından korunmak için başvuruda bulunmuş olan fakat aileleri ile yaşaması uygun görünmüş olan öğrenciler para desteklerinden yararlanabilecektir.

Doğal afet, kaza veya herhangi bir hastalık sonucunda çalışamayacak durumda olan ailelerin çocukları bu destekten faydalanabileceklerdir.

Bakanlık komisyonlarınca eğitimlerini karşılamayacak kadar maddi durumu yetersiz olan öğrenciler bu desteklerden yararlanabilecektir. Aynı zamanda Maddi durumu yetersiz olan tüm ailelerin çocukları da bu imkanlardan yararlanacaklardır.

SED yardımı kimlere veriliyor?

Devlet tarafından verilen yardımlar Sosyal Ekonomik Destek paketleri kapsamında verilmektedir. Bu yardımların içerisinde öğrenci yardımları da bulunmaktadır. Bu yardımlar maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına verilmektedir. Bunun dışında söz konusu yardımlardan faydalanmak için bazı şartlara uygun olunması gerekmektedir. Bu şartlar;

SED yani Sosyal ve Ekonomik Destek yardımları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilir. Bu yardımlar yardıma muhtaç öğrencilere verilmektedir. Yardımdan faydalanmak için istenen şartlara uygun olmak ve istenilen belgelerle kuruma başvuru yapmak gerekmektedir. SED yardımları geçici ve süreli olmak üzere iki şekilde yapılır. Geçici yardım yılda 2 kez verilirken süreli yardım evrakta belirtilen süre boyunca alınır. Bu yardımlardan aşağıdaki şartlar uygun olan kişiler yararlanabilir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Yardımdan yararlanacak kişinin bakıma muhtaç olması

Doğal bir felaket sonucu işini ve sağlığını kaybetmiş olan ve ya geçirmiş olduğu ağır bir hastalıktan dolayı çalışamayacak durumda olan ve maddi kazancı bulunmayan ailelerin çocukları

Herhangi bir mesleki kuruluşta çalışmayan ailelerin çocukları

Koruyucu aile yanında bulunan çocuklar

SED yardımlarına başvuru yapmak isteyen ve şartlar uygun olan kişiler başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüklerine yapabilir. Başvuru sırasında istenen evraklar ise şu şekildedir;

T.C kimlik numarası bulunan kimlik belgesi,

Talep edilirse; Öğrenci belgesi veya Sağlık Raporu

Meslek kurslarına veya İŞ-KUR’a başvuru yaptığına ilişkin evraklar,

Kişinin Sed ihtiyacı olup olmadığının tespitine ilişkin ilave araştırmalarda yapılmaktadır.

Öğrenci yardımı için istenen evraklar nelerdir?

Devlet tarafından verilen öğrenci yardımlarında istenen belgeler şu şekildedir;

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İkamet ettiği yere ait bir belge

Kirada oturuyor ise kira sözleşmesinin fotokopisi

İş-kur‘a kayıtlı olduğuna dair belge

Sosyal hizmet müdürlüğünden alınmış muhtaçlık belgesi

Meslek kuruluşlarına kayıtlı olduğuna dair başvuru belgesi

Gelir belgesi

Sağlık kurumundan onaylı sağlık belgesi

Nüfus müdürlüğünden alınmış belge

Öğrenci belgesi

Devletin öğrenci yardımları dışında İŞKUR ile geliştirdiği proje kapsamında burs alan öğrenciler çalışabilecek. Bilindiği gibi daha önce burs alan öğrenci çalıştığı takdirde bursu kesiliyordu. İŞKUR ile ortak olarak hazırlanan proje kapsamında burs alan öğrencilerin bursu çalışsalar da kesilmeyecek. Proje kapsamında öğrenciler 1300 TL’ye kadar gelir elde edebilecek. 15 yaş ve üzeri olan öğrenciler projeden faydalanabilirken projeye başvuru yapacak öğrencinin 6 ay içerisinde herhangi bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin çalıştığı yerde en az iki kişinin çalışıyor olması gerekiyor. Ayrıca 15 yaşın üstündeki öğrenciler işbaşı eğitim programlarından da faydalanabiliyor. Programa katılan öğrenciler günlük 50 TL ödeme alırken, eğitimle birlikte bir iş kolunda yeterli seviyeye gelebiliyor.