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Devlet tarafından öğrencilere verilen burslar 2020

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Devlet tarafından öğrencilere verilen burslar haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 23-10-2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 02:02
Devlet tarafından öğrencilere verilen burslar 2020
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Devlet öğrencilere birçok alanda yardımda bulunuyor. Bu yardımların başında KYK yardımları geliyor. KYK yardımlarının yanı sıra farklı projelerle de öğrencilere desteklemeler yapılıyor.

Devletin verdiği öğrenci yardımı nasıl alınır?

Devletin öğrencilere burs fırsatı sunduğu ilk uygulama KYK’dır. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından hazırlanan burs sistemi üniversite öğrencilerine verilmektedir. Bu yardımdan faydalanmak için istenen şartları araştırarak, bu şartlara uygun olunup olunmadığın öğrenilmesi gerekmektedir. Şartlara uygun olan kişiler istenen belgeleri sunarak burs başvurusunda bulunabilir.

Hangi şartlarda öğrenci yardımı ve devlet bursu alınabilir?

KYK bursları herkese verilmez. Ancak bu kurum hemen hemen tüm öğrencilere kredi imkanı vermektedir. Burs alabilmek için ise bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar;

  • Anne ya da babası vefat etmiş, öksüz ya da yetim kalmış olanlar
  • Okuyan kardeş sayısı çok olanlar
  • Kız çocukları
  • Şehit ya da gazi çocuğu olanlar
  • Öğrencinin özel bir yeteneğinin olması (müzik, spor, resim vb)
  • Ailenin maddi durumunun yetersiz olanlar, annesi ve babası çalışmayanlar
  • Kırsal ve ulaşımı zor bölgelerde yaşayanlar
  • Devlet ya da farklı vakıflar tarafından düzenlenen gönüllük projelerine katılmış olanlar

Devletin öğrencilere verdiği para yardımları nelerdir?

Devlet ilkokuldan üniversite öğrencilerine kadar tüm öğrencilere burs vermektedir. Ancak bu burslara öğrencilerin hangi kademede eğitim olduğuna göre değişmektedir.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine devlet yardımı

Devlet ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine sınav yaparak başarılı öğrencilere burs vermektedir. Bu sınavlara 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar ile 9, 10 ve 11. Sınıflar katılabiliyor.


Sınavda başarılı olmanın yanı sıra bu burstan maddi durumu düşük olan kişiler ile öğretmen, şehit ve gazi çocukları için şartlar esnetilebiliyor. Bu bursu almaya hak kazanan öğrencilere her ay 300 TL verilirken, burs Ekim ayına kadar verilmektedir.

VGM bursu

Vakıflar Genel Müdürlüğü yardıma muhtaç ailelerin çocuklarına karşılık eğitim desteği veriyor. Bu bursu almak için istenen şartlar şu şekilde;

  • GM bursu anasınıfı hariç, tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.
  • Burstan; özel okul öğrencileri, açık öğretim öğrencileri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından eğitim yardımı alan öğrenciler yararlanamıyor.
  • Burs 9 ay boyunca her ay ödeniyor.
  • Bursta öncelik, daha önce de bahsettiğimiz gibi, anne babası olmayan ya da ailesi geçimini sağlamakta zorlanan öğrencilere veriliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu bursuna resmi intenet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Devletin üniversite öğrencilerine verdiği para yardımı

Üniversite öğrencilerine verilen para yardımları KYK tarafından verilmektedir. KYK yardımlarına üniversite kayıtlarının ardından yapılan duyuru ile başvuru yapılıyor. KYK’nın burs verdiği öğrenciler şu şekildedir;

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık programdan mezun olup dikey geçiş ile 4 yıllık okula devam eden öğrenciler,
  • Yüksek lisans (master) öğrencileri,
  • Üniversite sınavında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrenciler,

KYK bursu alan öğrencilerin yerine getirmesi gereken şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar;

  • KYK bursları her ayın 6 ile 10’u arasında Ziraat Bankası üzerinden ödeniyor.
  • Bursun devam etmesi için öğrencinin başarılı olması gerekiyor. Not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00, 100 üzerinden 53.33’ün altına düşen öğrencilerin bursu kesiliyor.
  • Burs miktarları her yıl değişiyor. 2020 yılı için lisans öğrencilerine 550 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1100 TL, doktora öğrencilerine 1650 TL burs veriliyor.

KYK öğrenci kredisi

KYK üniversite öğrencilerine burs verirken, burs almaya hak kazanamayan öğrencilere de kredi vermektedir. Kredi almak isteyen öğrencilerin bilmesi gereken detaylar ise şu şekilde;

  • Öğrenim kredisi öğrenciye, tıpkı burs gibi, eğitim süresi boyunca ödenir.
  • Eğitim süresi dolduktan sonra kredinin geri ödemesi başlar.
  • Bu geri ödeme süreci 2 yıl ertelenebilir. Bu noktada öğrenciye iş bulması ve hayatını düzene oturtması için fırsat tanınır.

Öğrenciye eğitim yardımı yapan diğer kurumlar?

Öğrencilere devletin yanı sıra birçok özel kurumda burs imkanı vermektedir. Özellikle Sabancı, Koç, Borusan gibi büyük şirketler her sene öğrencilere burs vermektedir. Bu burslardan faydalanmak için büyük şirketlerin resmi sitelerini takip edilmelidir.



Son Güncelleme: 23.10.2020 02:02
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Anahtar Kelimeler:
KYKBurs
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