Devlet MEB destekli dil kursu nedir ve kimler başvuru yapabilir?

Öğrencilerin hem okul hayatlarında hem de kariyer hedeflerinde oldukça etkili olacak olan dil öğrenme becerilerini, MEB, dil kursu destekleri ile artırmaya çalışmaktadır. Mesleki hedefleri olan ve kendisini geliştirmeye açık olan öğrenciler için daha fazla önemli olan bu konuda, MEB beklentileri karşılamaya çalışmaktadır.

MEB DİL KURSU DESTEĞİNDEN FAYDALANABİLECEK KİŞİLER KİMDİR?

MEB dil kursları kendini geliştirmeye yönelik hedefleri olan kişiler tarafından oldukça önemli bir hizmettir. Burslu dil kursundan faydalanabilmek için belirtilen şartlara uyum sağlamanız gerekmektedir.

- Eğitim gören öğrenciler

- Öğretmen adayları ve memurlar

- İşletme mezunları ve akademisyenler

- Doktorlar ve diğer meslek grupları

Bu durumlardan birinde olan kişiler burslu dil kursundan faydalanabilirler.

MEB DİL KURSU VE TERCİHLERİ

Eğitim süreçlerinde alınan İngilizce ve diğer dil eğitimleri kişilere yeterli gelmemektedir. Bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişiler mutlaka ek bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.

Devlet,bu konu ile ilgili fırsatlarını kişilere sunmaya devam etmektedir. Hangi dile yatkınlığınız var ise veya hangi dil üzerinde daha rahat gelişim gösterebilecekseniz ona göre bir dil tercihi yapmanız gerekmektedir.

Eğitim görmek istediğiniz dil seçimini yaptıktan sonra MEB dil kurslarına başvurunuzu yapmalısınız.

MEB DİL KURSLARI İÇİN SEÇİLEBİLEN ÜLKELER

Seçtiğiniz dil eğitimine göre kendinize bir ülke seçebilirsiniz. Her ülkeye yönelik olarak devlet sizler için tüm fırsatlarını sunmaktadır.

- Azerbaycan ve Arjantin ülkeleri

- Brezilya ve Bosna Hersek

- Çek Cumhuriyeti ve Cezayir

- Danimarka, Endonezya ve Çin

- Hindistan ve Fas

- Norveç ve Meksika

Bu ve bunlar gibi bir çok ülkeye gidebilme şansını elde edebilmektesiniz. Gerekli şartlar sağlanmakta ve gerekli destekler verilmektedir.

ALINABİLECEK KURSLAR HANGİLERİDİR?

Eğitimlerin farklı kurumlar bünyesinde alınabilmesi mümkündür. Yabancı dil eğitimi veren kurslar oldukça fazladır.

Kendinize bir destek ararken mutlaka iyi kaliteye sahip olan kursları tercih etmelisiniz. Devlet tarafından belirli şartları sağlayan kurslar seçilmekte ve belirlenmektedir.

DEVLET DESTEKLİ DİL KURSU NASIL ALINABİLİR?

YÖK’e bağlı olarak bir çok üniversite öğrencilerine dil kursu imkanı sağlamaktadır. Bu kursların hangi kampüs alanında olacağını ve ne zaman verileceğini, üniversiteler kendi bünyelerinde belirlemektedir.

Kontenjan durumuna göre, öğrenciler ilgili yerlere başvurularını yaparak bu kurslara katılım sağlayabilmektedirler. Bu kurslara kayıt için bazı üniversiteler yüz yüze görüşme talebinde bulunurken,bazı üniversiteler ise online olarak başvuru isteyebilmektedirler.

YABANCI DİL DESTEĞİ KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Devletin sunduğu imkanlar dahilinde, kayıt işlemleri belirli adımlarla olmaktadır. Başvuru tarihleri takip edilerek, gereken işlemleri yerine getirmeniz gerekmektedir.

Online başvurularda, ücretler online olarak yapılmaktadır. Online yapılan ödemelerde işlem hızlanmaktadır. Online şekilde ödeme yapamayacak kişiler ise, kayıt sırasında ödemelerini yapabilmektedirler.

Başvuru işlemleri için, üniversitelerin sekreterlik bölümünden randevu alabilirsiniz.

AVANTAJLAR NELER?

MEB destekli kurslar kişiler için oldukça önemli ve faydalı olmaktadır. İstenilen hedeflere ulaşma konusunda kişilere iyi bir başlangıç sunmaktadır.

- Alınan belgeler Avrupa ve diğer ülkelerde geçerlidir

- Dil konusunda gelişim gösterilir

- İstihdam fırsatı elde edilir

- Ekonomik tasarrufa yardımcı olur

DEVLET DESTEKLİ MEMURLAR İÇİN YABANCI DİL KURSLARI

Mesleki açıdan ilerlemek isteyen kişilerin bu fırsatlardan yararlanabilmeleri oldukça önemlidir. Şartlara uyum sağlayan kişiler, başvurularını yapabilmektedir.

- Kamu personeli kadrosunda olmak

- Resmi yönetici olmak

- Terfi almış bir kamu personeli olmak

- Sınavlarda istenilen başarıyı elde etmek

- Başvuru işlemlerinin doğru yapılması

Bu şartlar dahilinde, devlet destekli dil kurslarına katılma şansları olabilmektedir. Her yıl farklılık gösterebilen şartların takip edilmesi gerekmektedir.