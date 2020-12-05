Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?

Eğitim-Bir-Sen'den Yapılan Açıklama:
“Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na müracaatta bulunarak, destekleme ve yetiştirme kurslarının, 8 ve 12. sınıflarda bulunan öğrenciler için, uzaktan eğitim yoluyla yeniden faaliyete geçirilmesi yönünde düzenleme yapılmasını talep ettik.” İfadeleri kullanıldı.
Uzaktan eğitim ile destek ve eğitim kurslarının yeniden etkinleştirilmesi, sınav hazırlık sürecinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerine katkı sağlayacak, öğrenci ve velilerin öğrenme kayıplarına dikkat etmelerini ve sınav desteği ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanacaktır.
Son Güncelleme: 05.12.2020 00:37