Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?

Eğitim-Bir-Sen'den Yapılan Açıklama:

“Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na müracaatta bulunarak, destekleme ve yetiştirme kurslarının, 8 ve 12. sınıflarda bulunan öğrenciler için, uzaktan eğitim yoluyla yeniden faaliyete geçirilmesi yönünde düzenleme yapılmasını talep ettik.” İfadeleri kullanıldı.

Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetleri 4 Ocak 2020 tarihine kadar askıya alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Aralık 2020'de merkezi sınav kapsamının değişmeyeceğini ve tüm kurstan öğrencilerin sorumlu olacağını bir kez daha duyurdu. Aynı duyuruda, sınava hazırlık sürecinde öğrencilere destek kaynakları sağlanacağı ve alandaki tüm ihtiyaçları karşılamaya devam edeceği belirtildi.

Uzaktan eğitim ile destek ve eğitim kurslarının yeniden etkinleştirilmesi, sınav hazırlık sürecinde 8. ve 12. sınıf öğrencilerine katkı sağlayacak, öğrenci ve velilerin öğrenme kayıplarına dikkat etmelerini ve sınav desteği ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanacaktır.