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Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!

Yaşanan pandemi süreci sebebiyle uzaktan eğitimin internet üzeriden devam ettiği bugünler de Muğla'nın dağlık bölgesi olan Seydikemer ilçesinde öğrenciler internetin çekmesi için dağ'a çıkmak zorunda kalıyorlar.

09 Ekim 2020 Cuma 18:07
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
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Küresel çapta yaşanan koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle geçtiğimiz dönem başlayan uzaktan eğitim süreci bu sene de devam ediyor.

Yüz yüze eğitimi kısmende olsa başlamasıyla birlikte şu ana öğrenciler eğitimlerine hem uzaktan hem yüz yüze yani hibrit sistem ile devam ediyor.


Bazı bölgelerde yaşayan öğrencilerde  bulundukları bölgelerin dağlık alanlarda olması sebebiyle intenet erişimine ulaşmakta sıkıntı yaşıyor ve uzaktan eğitime katılabilmek için farklı yollar deniyor. Muğla Seydikemer ilçesi'de bu yerleşim yerlerinden birisidi.

Konuyla ilgili konuşan ilçe'nin mahallesinin muhtarı, kendi mahallelerinde bir çok yerde telefonların çekmediğini ve bu sebeple öğrencilerin mağdur olduğunu söyledi. GSM operatörlerini defalarca aramalarına rağmen sıkıntının çözülmediğini dile getiren muhta Rasih Mete çocukları intenetin çektiği bazı noktalara çıktığını sözlerine ekledi. Muhtar Mete yetkililerin bu duruma acil bir çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

Mahalle sakinlerinden olan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Betül Baran ise bulundukları yerde intenetin çekmemesi sebebiyle , cihazlarının alıp başka noktalara gittiklerini , canlı derslere katılabilmek için dağın tepesine çıktıklarının söyledi. Baran, sorunlarının çözümü için yetkililerden yardım beklediklerin sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 09.10.2020 18:07
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EbaUzaktan EğitimDerse Bağlanmak Için Dağa çıkıyorlar
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