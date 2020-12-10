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Deri mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Kariyer seçimleri yapmak isteyen bireylerin çokça merak etmekte olduğu mesleklerden bir tanesi deri mühendisliğidir. Bizde bu haberimizde okuyucular tarafından bolca sorulan; "deri mühendislerinin görevi nedir?", "Nasıl deri mühendisliği yapılır?", "deri mühendisinin mesai saatleri nedir?" gibi soruları detaylı bir şekilde cevapladık.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:00
Deri mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
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Üniversiteye başlayacak olan öğrenciler bölümlerini tercih etmeden öncesinde yada üniversitede bölüm bitirdikten sonra yüksek lisans yapacak olan öğrenciler, hangi mesleklerde iş imkanı olduğunu araştırmaya devam ediyorlar. Bu kişilerin hangi mesleğe yatkın olduklarını öğrenmek ve hangi işi istediklerini anlamak için gerekli olan bir araştırma çeşididir. Bizde bu haberimizde siz değerle okurlarımıza deri mühendisliğinden bahsedeceğiz.

 

Deri Mühendisleri

Hayvanlardan alınan derilerin işlenmesinde ve bu işlenme sırasında kullanımını yapacağı teknolojik aletlerin kullanımında ve gelişiminde gerçekleştirilecek; teknolojinin daha da ilerlemesi için araştırmalarda ve geliştirmelerde hizmet verecek, bu gelişmelerde rol alacak ve yapılacak olan projelerin hızlı ve kaliteli bir şekilde uygulanmasını sağlayacak olan mühendis grubuna deri mühendisi denmektedir. 

 

 

Deri mühendisi neler yapmakta? Görevleri nedir?

Deri mühendisi, tanımlamasında bulunduğumuz gibi; hayvandan alınacak olan derinin işlenmesinden ve bu işlenme süreci boyunca kullanılacak olan teknolojilerin gelişimi ve kullanımlarından sorumlu kişilerdir. Deri mühendislerinin görevlerini şöyle sıralayabiliriz;

 

*Hayvan derisinin, yüzülme işlemlerinin ardından kullanılabilir bir şekle büründürülmesi için yapılacak işlemlerin denetimi,

 

*Derinin kullanılacağı amacın ve kullanılacağı yere göre üretimini yapmak ve bu konuda incelemeler ile detaylı araştırmalarda bulunması,

 

*İşlenmenin ardından kullanılabilir bir hale bürünen kürk ve derinin korunabilmesi için üretici firmalara danışmanlık yapmak,

 

*Deri değerinin ekonomik alanda, daha da destek alması ve daha değerlenmesi adına araştırma ve incelemeler yapmak,

 

*Deri sektörünün yaşadığı problemleri bilimsel yöntemlerin ışığında ve teknolojik araçların yardımları ile çözmek,

 

*Modayı yakından takip etmek ve ona göre yeni ürünlerin üretimini sağlamak,

 

*Arz-talep incelemelerinde bulunulmalı ve bunun ışığında ürün üretilmeli, geliştirilmeli. Projesinin kalite standardına uymasını sağlamak ve zamanlamasını yakından takip etmek.

 

*Bağlı olduğu organizasyonun, bulunmakta olduğu pozisyon seviyesine göre kendi himayesinde yer alan yardımcı personelleri organize etmek ve denetlemek.

 

Deri mühendisi olmak için ne yapılması gerekiyor?

Deri mühendisliğini kariyer olarak seçmek isteyen insanların atması gerekmekte olan birkaç adım bulunmaktadır. Bunların ilki ise üniversite eğitiminden deri mühendisi olarak mezun olmaktır. Lisan programında deri mühendisliğine gitmeyen lakin deri mühendisi olmak isteyen kişiler; deri mühendisliği üzerine lisansüstü üniversite öğrenimi alabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken yüksek lisansta deri mühendisliği okuyabilmek için, gerekli koşulların sağlanıp sağlanmadığıdır.

 

Lisans veya lisansüstü eğitimin başarıyla sonuçlanması kendinizi direk o mesleği yaparken bulacağınız anlamına gelmez. Deri mühendisi olarak çalışmak isteyen kişilerin, ilk olarak belirlemesi gereken özel sektörde mi yoksa kamuda mı hizmet vereceğidir. Karar vermesinin ardından çalışmalarını seçtiği seçeneğe göre yapmalı, seçtiği seçeneğe göre başka adımlar atmalıdır. Lakin kamuya zaten deri mühendisi olarak bir alım yapılması söz konusu değildir. Deri mühendisliğinden mezun olan bir birey; Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS) girerek 4001 nitelik koduna sahip olan kadroyu kazanabilir ama meslek hayatına deri mühendisi olarak devam etmez.

 

 

Özel sektör içerisinde deri mühendisi olarak görev almak isteyen kişilerin ise işleri bazı yerlere kadar zorken bazı yerlerde çok kolay olabilmektedir. Tabii KPSS gibi bir sınava giriş yapmak söz konusu olmamaktadır lakin özel sektörde yaşanmakta olan rekabet ile yeterli bir birikime sahip olunması gerekmektedir. Bu birikim ise: Alana hakimlik, 1 veya daha fazla ek dili orta seviyenin üzerinde bilmek gibi niteliklerdir. Özel sektörlerde açılan iş ilanlarının yakından takibi yapılmalı ve başvuruda bulunulmalıdır.

 

Deri mühendisinin iş koşulları nelerdir? Mesai saatleri

Yukarıda verdiğimiz bilgide olduğu gibi deri mühendisi olarak kamu personeli bulunmuyor. Bu da neticesinde insanları daha çok özel sektöre itmektedir. Bizde yazımızda daha çok özel sektörü inceleyeceğiz.

 

Özel sektörlerde işe başlayan deri mühendisinin çalışma yerleri genellikle; atölyeler, fabrikalar ya da laboratuvar gibi kapalı yerlerdir. Çalışacakları ortamlarda genellikle kimyasal maddeler ile iğrenç kokuların yer alacağı ortamlardır. Yani deri mühendislerinin çalışma ortamları kötüdür. İlk başlangıçta maddiyat ve maneviyat açısından pek bir tatmin eden tarafı bulunmasa da, işte yetkinlik kazanmış bir mühendis olunduğunda; bu alanda yetişmekte olan personelin azlığından dolayı çalışma şartları bir anda çok iyi olacaktır.

 

Çalışma saatlerine bakıldığında ise kaba bir inceleme ile bir hafta içerisinde 50 ila 60 saat arasında çalıştıkları görülmektedir.

 

Deri mühendisleri hangi araçları kullanıyor?

Sadece deri mühendisliğinde değil, mühendislerin gerekli olduğu çoğu görevde illaki yardım edecek bir aracın ve gerecin ortaya çıktığı olacaktır. Deri mühendisinde kullanılan araç ve gereçler ise; deri, deri işlemeciliği için gerekli olan kimyasallar, laboratuvar gereçleri, derinin boyanması için kullanılacak boyalar, derinin işlenmesi için son teknoloji araçlar, makineler, bilgisayarlar ve programlar şeklinde söylenebilir. 

 

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:00
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