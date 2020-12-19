Deniz ulaştırma işletme mühendisliği son zamanlarda sıkça tercih edilen bir meslek türüdür. Üniversite adaylarının günümüz şartlarına uygun olarak yeni meslek dallarını araştırırken sık sık adını duymaya başladığımız bölüm olarak deniz ulaştırma işletme mühendisliği karşımıza çıkıyor.

Deniz ulaştırma işletme mühendislerinin görevleri nelerdir?

Ticaret gemilerinin ve limanların etkin bir şekilde kullanılmasında görev alan deniz ulaştırma işletme mühendisleri, aynı zamanda deniz ulaşımının herhangi bir sorun ile karşılaşmadan devam etmesi için projeler hazırlar. Deniz ulaştırma işletme mühendisinin üstlendiği görevleri şu şekilde özetleyebiliriz;

-Deniz araçlarının sorunsuz bir şekilde çalıştırılmasını sağlar.

-Deniz aracındaki yüklerin belirlenen limanlara ulaşıp ulaşmadığının kontrolünü yapar.

-Deniz ticaretiyle alakalı işleri yönetir.

-Teknisyenler ile üst yönetim arasındaki bağlantıyı sağlayarak kendine bağlı olan çalışanları denetler.

-Belirlenen işler için proje üretir.

Deniz ulaştırma işletme mühendisi nasıl olunur?

Öncelikle deniz ulaştırma işletme mühendisi olabilmek için üniversitelerin açtığı deniz ulaştırma işletme mühendisliği programında dört yıl eğitim alarak mezun olunması gerekir. Herhangi bir lisans mezunu olanlar ise üniversitelerin açtığı yüksek lisans programlarından deniz ulaştırma işletme mühendisliği eğitimi alabilirler. Deniz ulaştırma işletme mühendisleri kamuda çalışmak istemeleri halinde KPSS’ye girerek atanabilecekleri gibi özel sektörde de iş fırsatı yakalayabilirler.

Deniz ulaştırma işletme mühendisini çalışma ortamı nasıl?

Genellikle mühendisler, deniz ticaretin yapan firmalarda denizn olduğu açık ortamlarda çalışma şansı yakalar. Mesai saatleri bağlı oldukları firmaya göre değişebilir. Deniz ulaştırma işletme mühendisleri genel olarak, gemi makinaları ve gemiyle alakalı olarak radar pusula, GPS ve bilgisayar gibi araçları kullanır