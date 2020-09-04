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Deniz Harp Okulu kimler başvurabilir, başvuru için gerekli şartlar nelerdir? 2020

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Deniz Harp Okulu kimler başvurabilir, başvuru için gerekli şartlar nelerdir? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 4 Eylül 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 14:28
Deniz Harp Okulu kimler başvurabilir, başvuru için gerekli şartlar nelerdir? 2020
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Deniz subayı, Deniz Harp Okulu’ndan mezun olan öğrencilerden oluşur. Deniz Harp Okulu’nun tarihi 2000 yıldan fazladır. Okula alımlarda bir hayli zordur. Okulun başvuru şartları Milli Savunma Üniversitesi tarafından açıklanır ve başvuruları intenet üzerinden yapılır.

Deniz Harp Okulu hakkında bilinmesi gerekenler

Deniz Harp Okulu’nda açık deniz eğitimleri ve temel deniz eğitimleri ile kültür dersleri verilmektedir. Okuldan mezun olan öğrenciler deniz istihkam, piyade, sualtı taarruz (SAT), sualtı savunma (SAS), su üstü gemileri, denizaltı ve 1. Sınıf dalgıç bölümlerinde görev almaktadır. Mezun öğrenciler teğmen rütbesine sahip olup lisans diploması alır. DHO erkek ve kadın öğrencilere eğitim verir. Öğrenciler yatılı olarak eğitim alır ve barınma, beslenme gibi ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır.


Öğrencilerin odaları 4 kişiliktir. Ayrıca okulda açık ve kapalı spor salonları, bilgisayar salonları, atıcılık eğitimi, satranç kulübü gibi çeşitli aktivitelerin yapılacağı alanlar bulunmaktadır. Öğrencilerin eğitim süreleri boyunca da askeri öğrenci harçlığı ve sosyal güvence hakkı verilir.

Mezun öğrenciler Deniz Harp Okulu’nda ve Sahi Güvenlik Komutanlığı’nda çalışabilir.

Deniz Harp Okulu başvuru şartları nedir?

Deniz Harp Okulu başvuru şartları MSÜ tarafından her yıl açıklanır ve şartlar değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak aranan şartlar şu şekildedir;

  • T.C Vatandaşı olmak,
  • En fazla 20 yaşında olmak,
  • Lise ve dengi okullardan mezun olmak (öğrenimi devam edenler en geç kesin kayıt tarihine kadar liseden mezun olmalıdır),
  • Öğrenci adayı ve ailesinin milli güvenliği tehdit, terör örgütleri ile işbirliği, devlete karşı suçlar, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, irtikap vb. suçlara dair herhangi bir kaydının bulunmaması,
  • Askeri öğrencilik ile herhangi bir sebepten dolayı ilişiğinin kesilmemiş olması,
  • Güvenlik soruşturmasında bir problemin olmaması.


Son Güncelleme: 04.09.2020 14:28
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Anahtar Kelimeler:
Deniz SubayıTeğmenDeniz Harp Okulu
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