Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavında hangi konulardan sorular çıkar?

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı için yapılacak olan yeni sınava başvurular başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacak olan ve taşra teşkilatında görev alacak uzmanlar için sınav konuları da belli oldu.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı nedir?

Taşrada devlet dairelerinde yer alan çalışanlara Defterdar Uzman Yardımcılığı adı verilir. Bu çalışanlar taşra teşkilatlarında çalışan kişilerdir. Kariyer meslek mensubu olarak adlandırılan bu uzmanlık tüm şehirlerde yer alan Bakanlık ilgili kurumlarında bulunur.

Nasıl Defterdarlık Uzman Yardımcısı olunur?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak alımlarına başlanan Defterdarlık Uzman Yardımcılığı için başvuracak kişilerde bazı şartlar istenmektedir. Aranan şartlardan ilki bu uzmanlığa başvuracak kişilerin 35 yaşından daha küçük bir yaşta olmasıdır. Ayrıca aranan şartlardan bir tanesi de uzmanlık için gerekli olan puan türünde kişilerin aktif bir puanının olmasıdır. Defterdar Uzman Yardımcısı olmak isteyenler İİBF ve Hukuk Fakültesi gibi fakültelerden mezun olmaları gerekir.

Uzmanlığa başvuran kişiler öncelikle iki adımı bulunan sınavları geçmek zorundadır. Bu sınavların biri yazılı biri ise sözlüdür. İlk olarak adaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yazılı sınava girerek başarılı olması istenir. Bu sınavdan başarılı puan alan adaylar, sözlü mülakata katılma hakkı kazanır. Yazılı sınavda adaylardan en az 70 puan almaları istenir. 70 puan alan kişiler sözlü mülakata katılma hakkı kazanır. Bu sınavı başarılı bir şekilde atlatan adaylar, mülakatta başarılı olmaları halinde uzmanlığa seçilmiş olur.

Yazılı sınavda sorulan soruların konuları şöyledir:

Mikro iktisat,

Makro iktisat,

Kamu maliyesi,

Maliye politikası,

Anayasa hukuku,

Medeni hukuk,

İdare hukuku ve idari yargı,

Borçlar hukuku,

Ticaret hukuku,

Ceza hukuku,

Genel muhasebe

Sözlü mülakatlarda başarılı olmak isteyen adaylar güncel konular ve Bakanlık mevzuatına uygun sorulara doğru cevaplar vermelidir. Bu mülakatta 70 puan alan kişiler başarılı sayılacaktır.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı görev yeri, özlük hakkı ve maaşı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taşra birimlerinde görev alacak olan uzmanlar, tüm şehirlerde bulunan bu birimlerde hareketli olarak çalışmaktadır. 2200 ek göstergeye bağlı olarak çalışan uzman yardımcıları ülkenin dört bir yanında aldıkları görevler ile birlikte taşraları temsil etmektedir. 850 dışında 220 ek göstergesine de bağlı olarak çalışan uzmanlar, seçildikleri günden itibaren 5500 TL maaş ile işe başlamaktadırlar. Sonrasında bu kişiler görev yılı ve yerine göre maaşlarında artış sağlayabilmektedirler. Bu maaşlar Bakanlık tarafından belirlenmiştir. Başlangıç olarak 850 ek gösterge ile başlayan uzmanlar ilerleyen görev yıllarında 2200 ek göstergesine sahip olurlar.