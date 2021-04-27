Darüşşafaka Sınavı 2021 başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Darüşafaka 2021 sınav tarihleri

Darüşşafaka sınavının yapılacağı tarih
Darüşşafaka Eğitim Kurumları, annesi-babası, sadece annesi veya sadece babası hayatta olmayan, maddi durumu kötü olan yetenekli olan öğrencilere ücretsiz ve yatılı eğitim fırsatı sunuyor. 30 Mayısıs 2021 Pazar günü yapılacak olan sınav saat 10.00’de gerçekleşecek. 28 ilimizde sınav yapılacak. Sıvada başarı elde eden, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrollerinde geçen 4. sınıf öğrencileri, ortaöğretimden üniversite öğretimlerine kadar ücretsiz kolej eğitiminden yararlanabilecek.
Darüşşafaka sınavına başvuruda gerekli olan koşullar
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Anne ve babanın, sadece annenin veya sadece babanın hayatta olmaması,
- Aile gelirinin öğrenin masraflarını karşılamaya yetmemesi,
- 2010 senesi veya sonraki senelerde doğmuş olmak,
- 2020-2021 eğitim-öğretim senesinde 4. sınıf öğrencisi olmak.
Darüşşafaka sınavına başvuruda lazım olan belgeler
- Sınava girecek olan öğrencinin okuduğu ilkokul müdürlüğünden alınan belgenin “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu göstermesi, imzalı ve mühürlü olması gerekir (Okul kanesi kabul edilmeyecektir.)
- Kimlik fotokopisi
- Vukuatlı aile nüfus kaydı öneği (Suret, fotokopi, ölüm tutanağı ve muhtar belgesi kabul edilmeyecektir.)
- Başvuru yapacak olan öğrencinin 2 tane yeni çekilen vesikalık fotoğrafı
- Doğru bir şekilde doldurulmuş olan başvuru formu gereklidir.
Önemli duyuru
2 Ocak 2021 tarihi itibariyle aday kaydı başvuruları online olarak yapılmaktadır.
Başvuru için istenilen belgelerin eksiksiz bir şekilde Darüşşafaka Ortaokulu’na posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.
Kesin kayıt hakkı,
Öğrencinin beden ve ruh sağlığının yatılı okulda eğitim görmeye uygun olduğunu gösteren sağlık raporunun Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kayıt Kabul Sağlık Yönetmeliği’ne uygun olması gerekmektedir.
Sağlık kurulu, öğrencinin yatılı okula kabulüne ilişkin bir engel bulunmadığına dair rapor vermesi gerekmektedir.
Darüşşafaka tarafından belirlenen tarihlerde öğrencinin mali durumunun araştırılmasına ve sonuçlanmasına bağlıdır.
Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler sınavda başarılı olsa bile kayıt yaptıramaz.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.
Darüşşafaka Sınavı hangi okullarda yapılacak?
ADANA: Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tel: (0-322) 454 26 76
AĞRI : Şeyh Edebali İlkokulu Tel: (0-472) 215 12 16
ANKARA : Namık Kemal Ortaokulu Tel: (0-312) 425 24 05
ANTALYA: Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Tel: (0-242) 312 66 70
BALIKESİR: Burhan Erdayı İlkokulu Tel: (0-266) 239 01 61
BURSA: Setbaşı Ortaokulu Tel: (0-224) 327 75 11
DENİZLİ: Gazi İlkokulu Tel: (0-258) 263 50 06
DİYARBAKIR : Şair Sırrı Hanım Ortaokulu Tel: (0-412) 228 29 54
ERZURUM : İsmetpaşa ilkokulu Tel: (0-442) 234 78 67
ESKİŞEHİR: Milli Zafer İlkokulu Tel: (0-222) 230 31 71
HATAY: Haydar Mursaloğlu İlkokulu Tel: (0-326) 216 10 51
İSTANBUL : Darüşşafaka Eğitim Kurumları Tel: (0-212) 939 28 00
İZMİR : Merkez Halit Bey İlkokulu Tel: (0-232) 262 47 22
KARABÜK: Merkez Şirinevler İlkokulu: (0-370) 412 11 13
KAYSERİ: Besime Özdereci Ortaokulu Tel: (0-352) 223 22 35
KOCAELİ: İzmit Atatürk Ortaokulu Tel: (0-262) 321 18 35
KONYA : Mümtaz Koru İmam Hatip Ortaokulu Tel: (0-332) 351 12 22
MALATYA : Gazil İlkokulu Tel: (0-422) 323 13 81
MARDİN: 13 Mart İlkokulu (0-482) 213 29 07
MERSİN : İleri Ortaokulu Tel: (0-324) 237 12 30
SAMSUN : Merkez Alparslan İlkokulu Tel: (0-362) 231 10 42
SİVAS: Behrampaşa Ortaokulu Tel: (0-346) 221 22 77
SİİRT: Mehmetcik İlkokulu Tel: ( 0-484) 223 11 98
ŞANLIURFA : Fevzi Çakmak İlkokulu Tel: (0-414) 313 51 27
TEKİRDAĞ: Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu Tel: ( 0-282) 261 59 70
TRABZON: Cudibey Ortaokulu Tel: (0-462) 321 12 94
VAN : Hüsrevpaşa İlkokulu Tel: (0-432) 216 12 23
Sınav merkezine başka il veya ilçelerden gelecek olan öğrencilerin maddi durumu yetersiz ise velilere ulaşım konusunda destek olunacaktır.