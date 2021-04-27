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Darüşşafaka Sınavı 2021 başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Darüşafaka 2021 sınav tarihleri

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, annesi-babası olmayan, sadece annesi sağ veya sadece babası sağ olan öğrencilerin girebileceği sınavın tarihlerini açıkladı. 30 Mayısıs 2021'de yapılacak olan sınava başvuru için nelerin gerektiğini haberimizde listeledik. Başvuru ekranına haberimizdeki linkle tıklayarak ulaşabilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 17:11
Darüşşafaka Sınavı 2021 başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Darüşafaka 2021 sınav tarihleri
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Darüşşafaka sınavının yapılacağı tarih 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, annesi-babası, sadece annesi veya sadece babası hayatta olmayan, maddi durumu kötü olan yetenekli olan öğrencilere ücretsiz ve yatılı eğitim fırsatı sunuyor. 30 Mayısıs 2021 Pazar günü yapılacak olan sınav saat 10.00’de gerçekleşecek. 28 ilimizde sınav yapılacak. Sıvada başarı elde eden, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrollerinde geçen 4. sınıf öğrencileri, ortaöğretimden üniversite öğretimlerine kadar ücretsiz kolej eğitiminden yararlanabilecek. 

 

Darüşşafaka sınavına başvuruda gerekli olan koşullar 

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
  • Anne ve babanın, sadece annenin veya sadece babanın hayatta olmaması, 
  • Aile gelirinin öğrenin masraflarını karşılamaya yetmemesi, 
  • 2010 senesi veya sonraki senelerde doğmuş olmak, 
  • 2020-2021 eğitim-öğretim senesinde 4. sınıf öğrencisi olmak. 

 

Darüşşafaka sınavına başvuruda lazım olan belgeler 

  • Sınava girecek olan öğrencinin okuduğu ilkokul müdürlüğünden alınan belgenin “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu göstermesi, imzalı ve mühürlü olması gerekir (Okul kanesi kabul edilmeyecektir.) 
  • Kimlik fotokopisi 
  • Vukuatlı aile nüfus kaydı öneği (Suret, fotokopi, ölüm tutanağı ve muhtar belgesi kabul edilmeyecektir.) 
  • Başvuru yapacak olan öğrencinin 2 tane yeni çekilen vesikalık fotoğrafı 
  • Doğru bir şekilde doldurulmuş olan başvuru formu gereklidir. 

 

Önemli duyuru

2 Ocak 2021 tarihi itibariyle aday kaydı başvuruları online olarak yapılmaktadır. 

Başvuru için istenilen belgelerin eksiksiz bir şekilde Darüşşafaka Ortaokulu’na posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. 

 

Kesin kayıt hakkı, 

Öğrencinin beden ve ruh sağlığının yatılı okulda eğitim görmeye uygun olduğunu gösteren sağlık raporunun Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kayıt Kabul Sağlık Yönetmeliği’ne uygun olması gerekmektedir. 

Sağlık kurulu, öğrencinin yatılı okula kabulüne ilişkin bir engel bulunmadığına dair rapor vermesi gerekmektedir. 

Darüşşafaka tarafından belirlenen tarihlerde öğrencinin mali durumunun araştırılmasına ve sonuçlanmasına bağlıdır. 

Bu koşulları sağlayamayan öğrenciler sınavda başarılı olsa bile kayıt yaptıramaz. 

 

BAŞVURU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

 

Darüşşafaka Sınavı hangi okullarda yapılacak? 

  

ADANA: Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tel: (0-322) 454 26 76 

  

AĞRI : Şeyh Edebali İlkokulu Tel: (0-472) 215 12 16 

  

ANKARA : Namık Kemal Ortaokulu Tel: (0-312) 425 24 05 

  

ANTALYA: Başöğretmen Atatürk Ortaokulu Tel: (0-242) 312 66 70 

  

BALIKESİR: Burhan Erdayı İlkokulu Tel: (0-266) 239 01 61 

  

BURSA: Setbaşı Ortaokulu Tel: (0-224) 327 75 11 

  

DENİZLİ: Gazi İlkokulu Tel: (0-258) 263 50 06 

  

DİYARBAKIR : Şair Sırrı Hanım Ortaokulu Tel: (0-412) 228 29 54 

  

ERZURUM : İsmetpaşa ilkokulu Tel: (0-442) 234 78 67 

  

ESKİŞEHİR: Milli Zafer İlkokulu Tel: (0-222) 230 31 71 

  

GAZİANTEP: Abdullah Kepkep İlkokulu Tel: ( 0-342) 230 31 42 

  

HATAY: Haydar Mursaloğlu İlkokulu Tel: (0-326) 216 10 51 

  

İSTANBUL : Darüşşafaka Eğitim Kurumları Tel: (0-212) 939 28 00 

 

İZMİR : Merkez Halit Bey İlkokulu Tel: (0-232) 262 47 22 

  

KARABÜK: Merkez Şirinevler İlkokulu: (0-370) 412 11 13 

  

KAYSERİ: Besime Özdereci Ortaokulu Tel: (0-352) 223 22 35 

  

KOCAELİ: İzmit Atatürk Ortaokulu Tel: (0-262) 321 18 35 

  

KONYA : Mümtaz Koru İmam Hatip Ortaokulu Tel: (0-332) 351 12 22 

  

MALATYA : Gazil İlkokulu Tel: (0-422) 323 13 81 

  

MARDİN: 13 Mart İlkokulu (0-482) 213 29 07 

  

MERSİN : İleri Ortaokulu Tel: (0-324) 237 12 30 

  

SAMSUN : Merkez Alparslan İlkokulu Tel: (0-362) 231 10 42 

  

SİVAS: Behrampaşa Ortaokulu Tel: (0-346) 221 22 77 

  

SİİRT: Mehmetcik İlkokulu Tel: ( 0-484) 223 11 98 

  

ŞANLIURFA : Fevzi Çakmak İlkokulu Tel: (0-414) 313 51 27 

  

TEKİRDAĞ: Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu Tel: ( 0-282) 261 59 70 

  

TRABZON: Cudibey Ortaokulu Tel: (0-462) 321 12 94 

  

VAN : Hüsrevpaşa İlkokulu Tel: (0-432) 216 12 23 

 

Sınav merkezine başka il veya ilçelerden gelecek olan öğrencilerin maddi durumu yetersiz ise velilere ulaşım konusunda destek olunacaktır. 




Son Güncelleme: 27.04.2021 17:11
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