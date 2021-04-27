Darüşşafaka 4. Sınıf sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Darüşşafaka sınavında çıkmış ve örnek sorular - cevaplar

Darüşşafaka Eğitim Kurumu tarafından anne ya da babasını kaybetmiş ve maddi durumu iyi olmayan çocuklara burslu eğitim sağlanmaktadır. Düzenlenen sınavda başarılı olan öğrenciler kolejde okuyabilmektedir.

Darüşşafaka sınavı ne zaman?

Darüşşafaka başvurusu nerden yapılır şartları nelerdir?

Anne ve babasını kaybetmiş olan çocuklar için düzenlenen Darüşşafaka Eğitim Kurumu’nun hazırladığı sınav bu yıl 30 Mayısıs Pazar günü yapılacak. Saat 10.00’da yapılacak olan sınav yirmi sekiz şehirde birden gerçekleştirilecek. Yalnızca 4.sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan maddi durumu yetersiz olan öğrencilere 4.sınıftan üniversiteye kadar kolejde okuma şansı tanınacak

2 Ocak- 24 Mayısıs arasında devam eden başvurular https://basvuru.darussafaka.org/?_ga=2.2225264.1151548604.1619431883-115572417.1619431883 adresinden yapılmakta olup sınava katılmak isteyen öğrencilerde T.C vatandaşı olması, annesinin ya da babasını kaybetmiş olması, maddi durumunun yeterli olmaması, 2010 ve sonrasında doğmuş olması ve 2020-2021 eğitim yılı içinde dördüncü sınıf öğrencisi olması şartları aranmaktadır.