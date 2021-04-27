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Darüşşafaka 4. Sınıf sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Darüşşafaka sınavında çıkmış ve örnek sorular - cevaplar

Darüşşafaka Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen ve annesi ve babası olmayan çocuklara eğitim hayatını devam ettirmesini sağlayan bursluluk sınavı başvuruları devam ediyor. Peki 4.sınıflar için düzenlenen Darüşşafaka sınavı ne zaman?

27 Nisan 2021 Salı 17:12
Darüşşafaka 4. Sınıf sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Darüşşafaka sınavında çıkmış ve örnek sorular - cevaplar
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Darüşşafaka Eğitim Kurumu tarafından anne ya da babasını kaybetmiş ve maddi durumu iyi olmayan çocuklara burslu eğitim sağlanmaktadır. Düzenlenen sınavda başarılı olan öğrenciler kolejde okuyabilmektedir.

Darüşşafaka sınavı ne zaman?

Anne ve babasını kaybetmiş olan çocuklar için düzenlenen Darüşşafaka Eğitim Kurumu’nun hazırladığı sınav bu yıl 30 Mayısıs Pazar günü yapılacak. Saat 10.00’da yapılacak olan sınav yirmi sekiz şehirde birden gerçekleştirilecek. Yalnızca 4.sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan maddi durumu yetersiz olan öğrencilere 4.sınıftan üniversiteye kadar kolejde okuma şansı tanınacak

Darüşşafaka başvurusu nerden yapılır şartları nelerdir?

2 Ocak- 24 Mayısıs arasında devam eden başvurular https://basvuru.darussafaka.org/?_ga=2.2225264.1151548604.1619431883-115572417.1619431883 adresinden yapılmakta olup sınava katılmak isteyen öğrencilerde T.C vatandaşı olması, annesinin ya da babasını kaybetmiş olması, maddi durumunun yeterli olmaması, 2010 ve sonrasında doğmuş olması ve 2020-2021 eğitim yılı içinde dördüncü sınıf öğrencisi olması şartları aranmaktadır.




Son Güncelleme: 27.04.2021 17:12
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DarüşşafakaSınav
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