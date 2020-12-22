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ÇYDD burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? ÇYDD ne kadar burs veriyor?

Üniversite sınavına giren öğrenciler burs başvuruları yapabilecekleri kurumları merak etmeye devam etmektedir. Son olarak öğrenciler, ÇYDD burs başvurusu nasıl yapılır? ÇYDD başvuru şartları nelerdir? ÇYDD ne kadar burs veriyor? sorularını araştırmaya devam ediyor.

22 Aralık 2020 Salı 12:15
ÇYDD burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? ÇYDD ne kadar burs veriyor?
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Üniversite sınavını kazanan öğrencilerin en merak ettiği sorular KYK bursu dışında burs veren kurumlardır. Burs veren kurumlar denildiği zaman akla ilk gelen kurum ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği bursudur. Pek çok öğrenci ÇYDD burs başvurusunun nasıl yapıldığını araştırmaktadır.

ÇYDD burs başvuruları nasıl yapılır?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği bursu aylık 250 TL olarak yapılmaktadır. Ödemeler Eylül – Haziran ayları arasında yapılırken burslar geri ödemesiz olarak verilmektedir.

ÇYDD burs koşulları nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Devlet üniversitesinde okunması gerekmektedir
  • ÇYDD şubelerinin bulunduğu bir ilde Üniversite okunmalıdır.
  • Öğrencilerin aylık kazançları olmamalı,
  • Herhangi bir yerde çalışıyor olmamalı ve muhtaç durumda olmalı
  • KYK bursu dışında özel ya da resim bir kurumdan burs yardımı almıyor olmalı
  • Ara sınıfta bulunan öğrencilerin en az 2.00 not ortalaması bulunmalı
  • Öğrencilerin bir alt sınıftan derslerinin bulunmaması gerekmektedir
  • Lise ve üniversite okuyan öğrencileri sınıf tekrarı yapmamalıdır
  • Açık öğretim veya uzaktan öğrenim gören öğrenciler burs başvurusu yapamazlar
  • Özel ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler burs başvurusu yapamamaktadır
  • Son sınıfta bulunan öğrenciler burs başvurusu yapamazlar
  • 01.1994 tarihinden önce doğan öğrenciler, burs başvurusu yapamazlar
  • Özel okul ya da açık lisede okuyanlar burs başvurusu yapamamaktadır
  • Ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanlarında eğitim alan Yüksek Öğretim öğrencilerinin, ÇYDD burslarına başvuru yapması mümkündür.

ÇYDD burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

 

ÇYDD bursuna başvuru yapıldıktan sonra incelemeye alınan öğrenciler sonuçları nasıl öğreneceklerini merak etmektedir. ÇYDD burs başvuru sonuçları https://www.cydd.org.tr adresi üzerinden yapılan açıklamalar ile belirtilmektedir.Üniversite sınavını kazanan öğrencilerin en merak ettiği sorular KYK bursu dışında burs veren kurumlardır. Burs veren kurumlar denildiği zaman akla ilk gelen kurum ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği bursudur. Pek çok öğrenci ÇYDD burs başvurusunun nasıl yapıldığını araştırmaktadır.

ÇYDD burs başvuruları nasıl yapılır?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği bursu aylık 250 TL olarak yapılmaktadır. Ödemeler Eylül – Haziran ayları arasında yapılırken burslar geri ödemesiz olarak verilmektedir.

ÇYDD burs koşulları nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Devlet üniversitesinde okunması gerekmektedir
  • ÇYDD şubelerinin bulunduğu bir ilde Üniversite okunmalıdır.
  • Öğrencilerin aylık kazançları olmamalı,
  • Herhangi bir yerde çalışıyor olmamalı ve muhtaç durumda olmalı
  • KYK bursu dışında özel ya da resim bir kurumdan burs yardımı almıyor olmalı
  • Ara sınıfta bulunan öğrencilerin en az 2.00 not ortalaması bulunmalı
  • Öğrencilerin bir alt sınıftan derslerinin bulunmaması gerekmektedir
  • Lise ve üniversite okuyan öğrencileri sınıf tekrarı yapmamalıdır
  • Açık öğretim veya uzaktan öğrenim gören öğrenciler burs başvurusu yapamazlar
  • Özel ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler burs başvurusu yapamamaktadır
  • Son sınıfta bulunan öğrenciler burs başvurusu yapamazlar
  • 01.1994 tarihinden önce doğan öğrenciler, burs başvurusu yapamazlar
  • Özel okul ya da açık lisede okuyanlar burs başvurusu yapamamaktadır
  • Ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanlarında eğitim alan Yüksek Öğretim öğrencilerinin, ÇYDD burslarına başvuru yapması mümkündür.

ÇYDD burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

ÇYDD bursuna başvuru yapıldıktan sonra incelemeye alınan öğrenciler sonuçları nasıl öğreneceklerini merak etmektedir. ÇYDD burs başvuru sonuçları https://www.cydd.org.tr adresi üzerinden yapılan açıklamalar ile belirtilmektedir.



Son Güncelleme: 22.12.2020 12:15
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Anahtar Kelimeler:
çyddBurs Başvurusu
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