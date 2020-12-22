ÇYDD burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? ÇYDD ne kadar burs veriyor?

Üniversite sınavını kazanan öğrencilerin en merak ettiği sorular KYK bursu dışında burs veren kurumlardır. Burs veren kurumlar denildiği zaman akla ilk gelen kurum ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği bursudur. Pek çok öğrenci ÇYDD burs başvurusunun nasıl yapıldığını araştırmaktadır.

ÇYDD burs başvuruları nasıl yapılır?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği bursu aylık 250 TL olarak yapılmaktadır. Ödemeler Eylül – Haziran ayları arasında yapılırken burslar geri ödemesiz olarak verilmektedir.

ÇYDD burs koşulları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Devlet üniversitesinde okunması gerekmektedir

ÇYDD şubelerinin bulunduğu bir ilde Üniversite okunmalıdır.

Öğrencilerin aylık kazançları olmamalı,

Herhangi bir yerde çalışıyor olmamalı ve muhtaç durumda olmalı

KYK bursu dışında özel ya da resim bir kurumdan burs yardımı almıyor olmalı

Ara sınıfta bulunan öğrencilerin en az 2.00 not ortalaması bulunmalı

Öğrencilerin bir alt sınıftan derslerinin bulunmaması gerekmektedir

Lise ve üniversite okuyan öğrencileri sınıf tekrarı yapmamalıdır

Açık öğretim veya uzaktan öğrenim gören öğrenciler burs başvurusu yapamazlar

Özel ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler burs başvurusu yapamamaktadır

Son sınıfta bulunan öğrenciler burs başvurusu yapamazlar

01.1994 tarihinden önce doğan öğrenciler, burs başvurusu yapamazlar

Özel okul ya da açık lisede okuyanlar burs başvurusu yapamamaktadır

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanlarında eğitim alan Yüksek Öğretim öğrencilerinin, ÇYDD burslarına başvuru yapması mümkündür.

ÇYDD burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

ÇYDD bursuna başvuru yapıldıktan sonra incelemeye alınan öğrenciler sonuçları nasıl öğreneceklerini merak etmektedir. ÇYDD burs başvuru sonuçları https://www.cydd.org.tr adresi üzerinden yapılan açıklamalar ile belirtilmektedir.Üniversite sınavını kazanan öğrencilerin en merak ettiği sorular KYK bursu dışında burs veren kurumlardır. Burs veren kurumlar denildiği zaman akla ilk gelen kurum ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği bursudur. Pek çok öğrenci ÇYDD burs başvurusunun nasıl yapıldığını araştırmaktadır.

ÇYDD burs başvuruları nasıl yapılır?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği bursu aylık 250 TL olarak yapılmaktadır. Ödemeler Eylül – Haziran ayları arasında yapılırken burslar geri ödemesiz olarak verilmektedir.

ÇYDD burs koşulları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Devlet üniversitesinde okunması gerekmektedir

ÇYDD şubelerinin bulunduğu bir ilde Üniversite okunmalıdır.

Öğrencilerin aylık kazançları olmamalı,

Herhangi bir yerde çalışıyor olmamalı ve muhtaç durumda olmalı

KYK bursu dışında özel ya da resim bir kurumdan burs yardımı almıyor olmalı

Ara sınıfta bulunan öğrencilerin en az 2.00 not ortalaması bulunmalı

Öğrencilerin bir alt sınıftan derslerinin bulunmaması gerekmektedir

Lise ve üniversite okuyan öğrencileri sınıf tekrarı yapmamalıdır

Açık öğretim veya uzaktan öğrenim gören öğrenciler burs başvurusu yapamazlar

Özel ve vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler burs başvurusu yapamamaktadır

Son sınıfta bulunan öğrenciler burs başvurusu yapamazlar

01.1994 tarihinden önce doğan öğrenciler, burs başvurusu yapamazlar

Özel okul ya da açık lisede okuyanlar burs başvurusu yapamamaktadır

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanlarında eğitim alan Yüksek Öğretim öğrencilerinin, ÇYDD burslarına başvuru yapması mümkündür.

ÇYDD burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

ÇYDD bursuna başvuru yapıldıktan sonra incelemeye alınan öğrenciler sonuçları nasıl öğreneceklerini merak etmektedir. ÇYDD burs başvuru sonuçları https://www.cydd.org.tr adresi üzerinden yapılan açıklamalar ile belirtilmektedir.