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ÇYDD burs başvuruları ne zaman başlar? 2021 ÇYDD bursu hakkında bilgi

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan ÇYDD burs başvuruları ne zaman başlar? ÇYDD bursu hakkında bilgi hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 4 Ocak 2021 Pazartesi tarihli haberimizde yer alıyor. ÇYDD burs başvuruları ne zaman başlar? ÇYDD bursu hakkında bilgi haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:01
ÇYDD burs başvuruları ne zaman başlar? 2021 ÇYDD bursu hakkında bilgi
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği çerçevesinde üniversite öğrencilerine burs ödenekleri hazırlanıyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği tarafından adaylara bir eğitim – öğretim döneminde burs ödeneği sağlanıyor. Geri ödemesiz olarak finanse edilen bu ödenekler, alanında başarılı öğrencilere verilmektedir. Yalnızca maddi durumu yetersiz ve başarılı öğrencilerin kullanabileceği burs ödemeleri, gerekli şartları taşıyan öğrencilere sağlanıyor. Öğrencilerin düzenli olarak eğitimler alıp eğitim süresince gerekli şartları ihlal etmemesi halinde ödemeler her ay hesaplara yatırılacak.

Çağdaş Yaşamı Destekleme bursu şartları nelerdir?

ÇYDD bursları yalnızca üniversite öğrencilerinin katılım sağlayabileceği şekilde tasarlanmaktadır. ÇYDD çerçevesinde öğrencilerin aylık eğitim masrafları karşılanıp daha kolay bir eğitim – öğretim yılı geçirilmesi destekleniyor. Maddi gereksinimlere sahip öğrencilerin kullanımına sunulan ÇYDD bursları öğrencilerin eğitim ve başarılarına bağlı olarak dağıtılıyor. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanlarında eğitim gören yüksek öğrenim öğrencileri ÇYDD burslarına başvuruda bulunabiliyor. Burslar geri ödemesiz olmakla birlikte aylık 250 TL’dir.

Burs başvurusunda bulunacak adayların;

T.C. vatandaşı olması,

ÇYDD şubesinin olduğu şehirlerde kamu üniversite öğrencisi olması,

Aylık geliri olmaması,

KYK dışında başka bir kurum veya vakıftan burs almaması,

Ara sınıf öğrencilerinin en az 2.00 not ortalaması olması,

Öğrencilerin gelecek döneme geçiş hakkı elde edip, alttan dersinin olmaması,

Lisa ve üniversite öğrencilerinin sınıf tekrarına düşmemesi gerekmektedir.

ÇYDD burs başvuruları nasıl yapılır?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği burs başvurusunda bulunabilmek için;

https://www.cydd.org.tr/sayfa/burs-basvurusu-yapmak-istiyorum-150/ adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

Açılan ekranda form bilgilerini eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 04.01.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
çağdaş Eğitim Vakfıçydd
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