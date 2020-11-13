İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

ÇYDD burs başvuruları ne zaman başlar? 2020 ÇYDD bursu hakkında bilgi

ÇYDD burs başvuruları ne zaman başlar? ÇYDD bursu hakkında bilgi haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 13.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Kasım 2020 Cuma 21:14
ÇYDD burs başvuruları ne zaman başlar? 2020 ÇYDD bursu hakkında bilgi
Takip Et:

Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği çerçevesinde üniversite öğrencilerine burs ödenekleri hazırlanıyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği tarafından adaylara bir eğitim – öğretim döneminde burs ödeneği sağlanıyor. Geri ödemesiz olarak finanse edilen bu ödenekler, alanında başarılı öğrencilere verilmektedir. Yalnızca maddi durumu yetersiz ve başarılı öğrencilerin kullanabileceği burs ödemeleri, gerekli şartları taşıyan öğrencilere sağlanıyor. Öğrencilerin düzenli olarak eğitimler alıp eğitim süresince gerekli şartları ihlal etmemesi halinde ödemeler her ay hesaplara yatırılacak.

Çağdaş Yaşamı Destekleme bursu şartları nelerdir?

ÇYDD bursları yalnızca üniversite öğrencilerinin katılım sağlayabileceği şekilde tasarlanmaktadır. ÇYDD çerçevesinde öğrencilerin aylık eğitim masrafları karşılanıp daha kolay bir eğitim – öğretim yılı geçirilmesi destekleniyor. Maddi gereksinimlere sahip öğrencilerin kullanımına sunulan ÇYDD bursları öğrencilerin eğitim ve başarılarına bağlı olarak dağıtılıyor. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanlarında eğitim gören yüksek öğrenim öğrencileri ÇYDD burslarına başvuruda bulunabiliyor. Burslar geri ödemesiz olmakla birlikte aylık 250 TL’dir.

Burs başvurusunda bulunacak adayların;

T.C. vatandaşı olması,

ÇYDD şubesinin olduğu şehirlerde kamu üniversite öğrencisi olması,

Aylık geliri olmaması,


KYK dışında başka bir kurum veya vakıftan burs almaması,

Ara sınıf öğrencilerinin en az 2.00 not ortalaması olması,

Öğrencilerin gelecek döneme geçiş hakkı elde edip, alttan dersinin olmaması,

Lisa ve üniversite öğrencilerinin sınıf tekrarına düşmemesi gerekmektedir.

ÇYDD burs başvuruları nasıl yapılır?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği burs başvurusunda bulunabilmek için;

https://www.cydd.org.tr/sayfa/burs-basvurusu-yapmak-istiyorum-150/ adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

Açılan ekranda form bilgilerini eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 13.11.2020 21:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çağdaş Eğitim Vakfıçydd
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ara tatil öncesi Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi
Ara tatil öncesi Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi
ÖSYM açıkladı! KPSS giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM açıkladı! KPSS giriş belgeleri yayımlandı
İYEP uygulama takvimi yayımlandı
İYEP uygulama takvimi yayımlandı
Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması
Bakan Selçuk'tan ara tatil açıklaması
İBB burs sonuçları açıklandı
İBB burs sonuçları açıklandı
Kasım ara tatili olacak mı? Ara tatil ne zaman?
Kasım ara tatili olacak mı? Ara tatil ne zaman?

Popüler Haberler

Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2020
ÇYDD burs başvuruları ne zaman başlar? 2020 ÇYDD bursu hakkında bilgi
Bekçi olmak için aranan şartlar nelerdir? Bekçiler ne kadar maaş alıyorlar? (2021)
İnfaz koruma memuru nasıl olunur? 2020 Gardiyan ve infaz koruma memuru ne iş yapar?
Emanet dizisinde İkbal karakterini Gülay Özdem canlandırıyor
Arıza dizisi Fatih kimdir? Gökay Müftüoğlu'nun hayatı!
Seksenler Fehmi Baba dizide olmayacak mı? Rasim Ötekin diziden ayrıldı mı?
Çocukluk reyting sonuçları nasıl? Çocukluk izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Kaybedenler ne zaman yayınlanacak? Kaybedenler fragmanı ve vizyon tarihi
Kıbrıs Ada Kışı Dizisi Oyuncu Kadrosu Konusu TRT1
WhatsApp fotoğraf indirilemedi tekrar deneyin. Sorun devam ederse wi-fi' a bağlanmayı deneyin hatası
2020 Emniyet Genel Müdürlüğü atama ve yer değiştirme takvimi belli oldu! 2020 EGM atama ve yer değiştirme başvuru tarihleri
Cuma Hutbesi - 24 Mayıs 2019 Diyanet Türkiye Geneli Cuma Hutbesi
Reyting sonuçları 4 Eylül Çarşamba Güldür Güldür Show, Afili Aşk, Fox Ana Haber programlarından hangisi reytinglerde ilk sırada yer aldı?
Hemşire KPSS 2020/8 Atama taban puanları kaçta kapattı? En düşük ve en yüksek taban puan kaçtır
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Ali Kağan çocuk evi hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman öldü mü, Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçim diziden ayrıldı mı?
Rekabet Kurulu Google'a neden ceza kesti?
Ramo dizi oyuncusu Taner kimdir? Bora Cengiz hakkında bilgiler
Arka Sokaklar Civan Güngör kimdir? Emre Törün biyografisi
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır’ın yer aldığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.