İstanbul 28°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

ÇYDD burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Güncel ÇYDD burs tutarları

2020 yılında ÇYDD burs başvuru şartları hakkında araştırma yapılmaya başlandı. İşte güncel ÇYDD burs tutarları.

01 Eylül 2020 Salı 12:05
ÇYDD burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Güncel ÇYDD burs tutarları
Takip Et:

Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği çerçevesinde üniversite öğrencilerine burs ödenekleri hazırlanıyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği tarafından adaylara bir eğitim – öğretim döneminde burs ödeneği sağlanıyor. Geri ödemesiz olarak finanse edilen bu ödenekler, alanında başarılı öğrencilere verilmektedir. Yalnızca maddi durumu yetersiz ve başarılı öğrencilerin kullanabileceği burs ödemeleri, gerekli şartları taşıyan öğrencilere sağlanıyor. Öğrencilerin düzenli olarak eğitimler alıp eğitim süresince gerekli şartları ihlal etmemesi halinde ödemeler her ay hesaplara yatırılacak.

Çağdaş Yaşamı Destekleme bursu şartları nelerdir?

ÇYDD bursları yalnızca üniversite öğrencilerinin katılım sağlayabileceği şekilde tasarlanmaktadır. ÇYDD çerçevesinde öğrencilerin aylık eğitim masrafları karşılanıp daha kolay bir eğitim – öğretim yılı geçirilmesi destekleniyor. Maddi gereksinimlere sahip öğrencilerin kullanımına sunulan ÇYDD bursları öğrencilerin eğitim ve başarılarına bağlı olarak dağıtılıyor. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanlarında eğitim gören yüksek öğrenim öğrencileri ÇYDD burslarına başvuruda bulunabiliyor. Burslar geri ödemesiz olmakla birlikte aylık 250 TL’dir.

Burs başvurusunda bulunacak adayların;

T.C. vatandaşı olması,

ÇYDD şubesinin olduğu şehirlerde kamu üniversite öğrencisi olması,

Aylık geliri olmaması,


KYK dışında başka bir kurum veya vakıftan burs almaması,

Ara sınıf öğrencilerinin en az 2.00 not ortalaması olması,

Öğrencilerin gelecek döneme geçiş hakkı elde edip, alttan dersinin olmaması,

Lisa ve üniversite öğrencilerinin sınıf tekrarına düşmemesi gerekmektedir.

ÇYDD burs başvuruları nasıl yapılır?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği burs başvurusunda bulunabilmek için;

https://www.cydd.org.tr/sayfa/burs-basvurusu-yapmak-istiyorum-150/ adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

Açılan ekranda form bilgilerini eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 01.09.2020 12:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çyddçağdaş Eğitim Vakfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ'den eğitimin başlaması için önemli tavsiye geldi
DSÖ'den eğitimin başlaması için önemli tavsiye geldi
Yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başladı
Yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başladı
EBA öğrenci girişi - ilkokul , ortaokul, lise
EBA öğrenci girişi - ilkokul , ortaokul, lise
TRT EBA TV kanalları frekans bilgileri
TRT EBA TV kanalları frekans bilgileri
Eğitim alanında beklenen KDV indirimi geldi! Yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekildi
Eğitim alanında beklenen KDV indirimi geldi! Yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekildi
Tüm sınıf düzeylerinin Eba canlı ders saatleri belli oldu
Tüm sınıf düzeylerinin Eba canlı ders saatleri belli oldu

Popüler Haberler

ÇYDD burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Güncel ÇYDD burs tutarları
CİMER şikayeti nasıl yapılır? E-devlet ile Cimer şikayet kaydı ve şikayet sorgulama işlemleri
2020 Eylül KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak, ne zaman hesaplara yatar?
iOS 14'e hangi özellikler gelecek? IOS 14 sürümü için gelecek özellikler ortaya çıktı!
Banka kredi kartı limit arttırımı nasıl yapılır?
Heyet Raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
Star TV’de devam edecek eski diziler
e-Devlet kira yardımı başvurusu şartları nelerdir? 2020 yılı 960 TL kira yardımı için şartlar
Halkbank 5.000 TL düşük faizli uygun vadeli mini emekli kredi kampanyası ödeme planı
Burç tarihleri değişiyor mu? NASA'dan burç tarihleri için açıklama!
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması katılım şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
10 Kasım'da Anıtkabir saat kaçta açılacak? 10 Kasım 2019 Anıtkabir ziyaret saatleri
TOKİ sosyal konut başvuruları nereye nasıl yapılıyor?
Area 51 nedir? 51. Bölge baskını ne zaman yapılacak? Baskındaki amaç ne? 51. Bölgede neler oluyor? Baskın canlı yayınlanacak mı?
Rüyada elektriğin kesildiğini görmek ne demektir? Rüyada elektriğin kesildiğini görmenin anlamı, tabiri nedir?
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2020 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? 2.000 TL ödünç para nasıl alınır?
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Eylül 2020 AGİ dahil asgari ücretin ne kadar? Eylül 2020 bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tablosu
Kurumlar vergisi nedir? Kurumlar vergisi beyannamesinde gelir beyanı nasıl yapılır?
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.