İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

ÇYDD burs başvuru formu nasıl doldurulur? 2020 ÇYDD burs gerekli belgeler

ÇYDD burs başvuru formu nasıl doldurulur? ÇYDD burs gerekli belgeler konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. ÇYDD burs başvuru formu nasıl doldurulur? konusuyla ilgili olarak 17 Ekim 2020 Cumartesi tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi 08:08
ÇYDD burs başvuru formu nasıl doldurulur? 2020 ÇYDD burs gerekli belgeler
Takip Et:

Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği çerçevesinde üniversite öğrencilerine burs ödenekleri hazırlanıyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği tarafından adaylara bir eğitim – öğretim döneminde burs ödeneği sağlanıyor. Geri ödemesiz olarak finanse edilen bu ödenekler, alanında başarılı öğrencilere verilmektedir. Yalnızca maddi durumu yetersiz ve başarılı öğrencilerin kullanabileceği burs ödemeleri, gerekli şartları taşıyan öğrencilere sağlanıyor. Öğrencilerin düzenli olarak eğitimler alıp eğitim süresince gerekli şartları ihlal etmemesi halinde ödemeler her ay hesaplara yatırılacak.

Çağdaş Yaşamı Destekleme bursu şartları nelerdir?

ÇYDD bursları yalnızca üniversite öğrencilerinin katılım sağlayabileceği şekilde tasarlanmaktadır. ÇYDD çerçevesinde öğrencilerin aylık eğitim masrafları karşılanıp daha kolay bir eğitim – öğretim yılı geçirilmesi destekleniyor. Maddi gereksinimlere sahip öğrencilerin kullanımına sunulan ÇYDD bursları öğrencilerin eğitim ve başarılarına bağlı olarak dağıtılıyor. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanlarında eğitim gören yüksek öğrenim öğrencileri ÇYDD burslarına başvuruda bulunabiliyor. Burslar geri ödemesiz olmakla birlikte aylık 250 TL’dir.

Burs başvurusunda bulunacak adayların;

T.C. vatandaşı olması,

ÇYDD şubesinin olduğu şehirlerde kamu üniversite öğrencisi olması,

Aylık geliri olmaması,


KYK dışında başka bir kurum veya vakıftan burs almaması,

Ara sınıf öğrencilerinin en az 2.00 not ortalaması olması,

Öğrencilerin gelecek döneme geçiş hakkı elde edip, alttan dersinin olmaması,

Lisa ve üniversite öğrencilerinin sınıf tekrarına düşmemesi gerekmektedir.

ÇYDD burs başvuruları nasıl yapılır?

Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği burs başvurusunda bulunabilmek için;

https://www.cydd.org.tr/sayfa/burs-basvurusu-yapmak-istiyorum-150/ adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

Açılan ekranda form bilgilerini eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 17.10.2020 08:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çağdaş Eğitim Vakfıçydd
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunu ve tarihini açıkladı
ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunu ve tarihini açıkladı
MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması
MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması
MEB duyurdu! 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor!
MEB duyurdu! 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
ÇYDD burs başvuru formu nasıl doldurulur? 2020 ÇYDD burs gerekli belgeler
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
Ekim 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar?
Banka kredi kartı limit arttırımı nasıl yapılır?
Özel Hastanelerden Alınan Heyet Raporları Geçerli Oluyor mu? Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?
E-Devlet 2020 kira yardım başvurusu nasıl alınır? 2020 kira yardımı kimlere, kaç ay ödenir?
Halkbank 5.000 TL düşük faizli uygun vadeli mini emekli kredi kampanyası ödeme planı
Burç tarihleri değişiyor mu? NASA'dan burç tarihleri için açıklama!
Pandemi dönemi için BDDK'dan kredi kartı limit düzenlemesi
Patron dizi projesi neden iptal oldu? Dizinin iptal sebebi ne? Dizi yayınlanmayacak mı?
HBO Westworld 3. Sezon fragmanı yayınlandı!
Survivor 2020 Merve'nin yerine ünlüler takımından gönüllülere hangi yarışmacı transfer oldu, geçti?
Araçlarda ne zaman hangi bakımlar yapılmalıdı? Arabalarda yapılacak günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımlar
Exatlon Challenge Gözde Demiral kimdir? Yarışmacı Gözde Demiral hakkında bilgiler
Koronavirüs cinsel yolla virüs bulaşır mı? Bu konuda nelere dikkat edilmeli?
İşsizlik maaşı hesaba ne zaman yatacak? İŞKUR İşsizlik maaşı ödeme tarihi Ekim 2020
2020 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası
İş Bankası 20.000 TL hızlı kredi
İŞKUR'a başvuru yapan herkese 1300 TL ödeme! İŞKUR işsizlik maddi yardım ödemesi şartları ve başvuru işlemleriru yapın!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.