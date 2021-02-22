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Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği ne zaman başlayacak, başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Geçen yıldan itibaren Pandemi dolayısıyla staj yapamayan Üniversite öğrencilerine Cumhurbaşkanlığı tarafınca staj seferberliği programı oluşturulmuş. Bu yılda pandeminin devam etmesi üzerine bu program tekrar etkin hale getirilerek başvurular bugün itibariyle başladı. Peki, bu staj başvuruları ne zaman ve kimler başvurabilir. Detaylar Gürses’ te…

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:01
Cumhurbaşkanlığı staj seferbirliği ne zaman başlayacak, başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?
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Covid-19’ un ortaya çıkmasından dolayı Staj yapamayan Üniversite öğrencilerine bir umut kapısı olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerin işbirliği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği desteklerle üniversite öğrencilerine yönelik staj seferberliği programı bu yıl 50 bini aşkın üniversite öğrencisine tecrübe imkânı sağlayarak, başvuruların başlatıldığını bildirdi.

Staj seferberliği programına kimler başvurabilir?

Üniversitede örgün eğitimine devam eden lisans programlarında son sınıfta bulunan ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan öğrenciler staj seferberliği programına başvuruda bulunabilirler.

Başvurular ne zaman yapılacak?

Başvurular online ortamlarda ve duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Staj Seferberliği programı web sitelerinden kayıtları sağlanarak yapılabilecek. Staj hakkındaki duyurular içinde resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) ve resmi websitesi cbiko.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 22.02.2021 14:01
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CumhurbaşkanlığıStajseferberliğiYetenekkapısıPandemiCovid19ÖğrenciÜniversite
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