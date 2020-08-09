Cumhurbaşkanlığı staj seferberliği nedir? Staj seferberliği başvurusu nasıl yapılır?

Dünyanın ve ülkemizin etkisi altında olduğu korona virüs nedeniyle pek çok alanda duraksamalar meydan geldi. Bu alanlardan birisi de staj yapması gereken öğrenciler oldu. Pandemi sebebiyle staj yapacak yer bulmakta zorlanan öğrencilere için sevindirici haber geldi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde son sınıf staj öğrencileri kamu kuruluşları ve özel sektörde staj yapma imkânı bulacak. Staj yapmak için gerekli koşullar ve sağlanması gereken şartların detayları haberimizde…

Mesleki deneyim kazanmak amaçlı üniversitelerin çoğunda gönüllü ya da zorunlu staj yapılması şartı bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler yapacakları mesleğe sektörde tanımış ve iş deneyimi kazanmış olmaktadır. Okullarının aracılığıyla ya da kendi imkanları ile buldukları kurumlarda staj yapan öğrenciler için bu sene şartlar değişmiş ve korona virüs salgını yüzünden pek çok öğrenci staj yapacak kurum ve kuruluş bulamamıştır. Konuya dair çözüm Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden gelmiştir. Geliştirilen proje kapsamında mezuniyetlerinin tamamlamaları adına staj yapması gereken son sınıf örgün öğrencilere kamu kurumları ve özel kurumlarda staj yapılması imkânı sunulmaktadır.

Staj, yalnızca teknik ve zorunlu kılınan bölümlerde değil tüm bölümlerde yapılabilecek.

Staj yapmak daha çok öğrenci tarafından mümkün kılınacak

Her öğrenci için fırsatlar eşit olacak

Kamu ve kamu kuruluşları gençler tarafından daha çok bilinir olacak

Kamu stajı olanakları artacak

Alımlarda gençlerin adı daha çok yer alacak

Üniversiteler kamu kuruluşlarına daha çok hâkim olacak

Ülkenin dört bir yanındaki yetenekler keşfedilecek

KOBİ ve start-upların kalifiyeli, elemanı artacak.

Staj seferberliği başvuru şartları

Ortalaması 2 ve üzeri olan son sınıf yüksek okul ve lisans son sınıf öğrencileri,

Stajyer adayların alımında sınavla değil, liseden lisans son sınıfa kadar genel başarı durumları ve alanları doğrultusunda gösterdikleri performanslar baz alınacak

Adayın başvurusu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından değerlendirilecek

Seçme aşaması 3 başlık altında yapılacak; Sosyal ve Sanatsal Yeterlilikler, Mesleki Yeterlilikler, Sportif Yeterlilikler şeklinde değerlendirilecek

Yapılan tüm değerlendirmelerden yüksek puan alan adaylar stajyer havuzuna girebilecek.

Staj Seferberliğine nasıl başvurulur?

Bu proje kapsamında;

Stajyer almak isteyen kamu ve özel kurum-kuruluşları stajyer havuzuna stajyer almak istediğine dair başvuru yapacak ve bu havuzdan kendisi için uygun olduğunu düşündüğü adaylara teklif götürecek. Aday gelen teklifi değerlendirerek olumlu ya da olumsuz yanıt verecek.

Staj Seferberliği başvuru tarihi

Adaylar 20 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında https://www.yetenekkapisi.org/login adresinden giriş yaparak başvurularını yapabilirler.