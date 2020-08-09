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Cumhurbaşkanlığı staj seferberliği nedir? Staj seferberliği başvurusu nasıl yapılır?

Staj yapmak isteyen ancak uygun staj yapacak yeri bulamayan son sınıf öğrencilerine müjde! Staj seferberliği projesiyle stajyer havuzları oluşturuluyor. Cumhurbaşkanlığı staj seferberliği başvuru nasıl yapılır sorusu binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya başladı.

09 Ağustos 2020 Pazar 17:20
Cumhurbaşkanlığı staj seferberliği nedir? Staj seferberliği başvurusu nasıl yapılır?
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Dünyanın ve ülkemizin etkisi altında olduğu korona virüs nedeniyle pek çok alanda duraksamalar meydan geldi. Bu alanlardan birisi de staj yapması gereken öğrenciler oldu. Pandemi sebebiyle staj yapacak yer bulmakta zorlanan öğrencilere için sevindirici haber geldi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde son sınıf staj öğrencileri kamu kuruluşları ve özel sektörde staj yapma imkânı bulacak. Staj yapmak için gerekli koşullar ve sağlanması gereken şartların detayları haberimizde…

Mesleki deneyim kazanmak amaçlı üniversitelerin çoğunda gönüllü ya da zorunlu staj yapılması şartı bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler yapacakları mesleğe sektörde tanımış ve iş deneyimi kazanmış olmaktadır. Okullarının aracılığıyla ya da kendi imkanları ile buldukları kurumlarda staj yapan öğrenciler için bu sene şartlar değişmiş ve korona virüs salgını yüzünden pek çok öğrenci staj yapacak kurum ve kuruluş bulamamıştır. Konuya dair çözüm Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden gelmiştir. Geliştirilen proje kapsamında mezuniyetlerinin tamamlamaları adına staj yapması gereken son sınıf örgün öğrencilere kamu kurumları ve özel kurumlarda staj yapılması imkânı sunulmaktadır.


Bu proje kapsamında;

  • Staj, yalnızca teknik ve zorunlu kılınan bölümlerde değil tüm bölümlerde yapılabilecek.
  • Staj yapmak daha çok öğrenci tarafından mümkün kılınacak
  • Her öğrenci için fırsatlar eşit olacak
  • Kamu ve kamu kuruluşları gençler tarafından daha çok bilinir olacak
  • Kamu stajı olanakları artacak
  • Alımlarda gençlerin adı daha çok yer alacak
  • Üniversiteler kamu kuruluşlarına daha çok hâkim olacak
  • Ülkenin dört bir yanındaki yetenekler keşfedilecek
  • KOBİ ve start-upların kalifiyeli, elemanı artacak.

Staj seferberliği başvuru şartları

  • Ortalaması 2 ve üzeri olan son sınıf yüksek okul ve lisans son sınıf öğrencileri,
  • Stajyer adayların alımında sınavla değil, liseden lisans son sınıfa kadar genel başarı durumları ve alanları doğrultusunda gösterdikleri performanslar baz alınacak
  • Adayın başvurusu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından değerlendirilecek
  • Seçme aşaması 3 başlık altında yapılacak; Sosyal ve Sanatsal Yeterlilikler, Mesleki Yeterlilikler, Sportif Yeterlilikler şeklinde değerlendirilecek
  • Yapılan tüm değerlendirmelerden yüksek puan alan adaylar stajyer havuzuna girebilecek.

Staj Seferberliğine nasıl başvurulur?

Stajyer almak isteyen kamu ve özel kurum-kuruluşları stajyer havuzuna stajyer almak istediğine dair başvuru yapacak ve bu havuzdan kendisi için uygun olduğunu düşündüğü adaylara teklif götürecek. Aday gelen teklifi değerlendirerek olumlu ya da olumsuz yanıt verecek.

Staj Seferberliği başvuru tarihi

Adaylar 20 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında  https://www.yetenekkapisi.org/login adresinden giriş yaparak başvurularını yapabilirler.



Son Güncelleme: 09.08.2020 17:20
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