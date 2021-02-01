Cumhurbaşkanı yüz yüze eğitim kararını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığından gerçekleştirilen kabine toplantısında yüz yüze eğitim başlayacağı tarih netleşti.

Yüz Yüze Eğitimin Başlayacağı Tarih Netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime köy okullarında 15 Şuabt tarihinde, kentlerde ise 1 Mart tarihinde başlanacağını duyurdu.

OKULLAR 1 MART'TA KADEMELİ BAŞLIYOR

1 Mart tarihinden itibaren il bazında vaka durumunun seyrine göre eğitim ve öğretime geçilecek. İlk etapta 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklar yapılacak.

Bu süreçle ilgili olarak önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili detaylı açıklama yapması ve izlenecek yol haritasını belirtmesi bekleniyor.