Cumhurbaşkanı yüz yüze eğitim kararını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığından gerçekleştirilen kabine toplantısında yüz yüze eğitim başlayacağı tarih netleşti.
Yüz Yüze Eğitimin Başlayacağı Tarih Netleşti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime köy okullarında 15 Şuabt tarihinde, kentlerde ise 1 Mart tarihinde başlanacağını duyurdu.
OKULLAR 1 MART'TA KADEMELİ BAŞLIYOR
Bu süreçle ilgili olarak önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili detaylı açıklama yapması ve izlenecek yol haritasını belirtmesi bekleniyor.
Son Güncelleme: 01.02.2021 20:45