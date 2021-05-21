Cumhurbaşkanı karar verdi, 8 Fakülte 2 enstitü kuruluyor!

Nişantaşı Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi,

İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi,

Ege Üniversitesinde Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Trabzon Üniversitesinde Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü,

Gümüşhane Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Avrasya Üniversitesinde İletişim Fakültesi,

Dicle Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi,

Afyon Kocatepe Üniversitesinde Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Amasya Üniversitesinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kuruldu

Kapatılan fakülteler

Ege Üniversitesinde İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu,

Gümüşhane Üniversitesinde Sosyal Bilimler ile Fen Bilimleri enstitüleri,

Afyon Kocatepe Üniversitesinde Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,

Amasya Üniversitesinde Teknoloji Fakültesi kapatıldı.

İsimleri değişen fakülteler

Recep Tayyip Erdoğan,e yenifakülte vekazandırdı. Kararde yayımlanırken birçok üniversiteyeler kuruldu. İşte Cumhurbaşkanı kararı ile yeni açılacak 8 fakülte ve 2 enstitü listesi haberimizde

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olurken İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ismi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi oldu. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirildi.