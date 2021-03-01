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Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitiminin nasıl olacağını açıkladı.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitim hakkında verdikleri kararları açıklandı. Eğitimin yüz yüze olmasının illerdeki Covid-19 virüsüne bağlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, normalleşmenin adımlarını atacaklarının sinyallerini verdi.

01 Mart 2021 Pazartesi 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitiminin nasıl olacağını açıkladı.
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Korona virüsten dolayı okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, öğrenciler online bir sistemle eğitimleri sürdürmeye çalışmıştı. Eğitim neredeyse bir yıldır online eğitim sürecinde. Mart ayına girdikten sonra ise normalleşmenin sinyalin devlet vermeye başlamıştı.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okulların Türkiye genelinde tüm okul öncesi kurumlarda, ilkokul 8. ile 12. sınıfların yüz yüze eğitim görebileceğini aktardı. Aynı zamanda düşük ve orta riskli ilerde ortaokullar ve liseler eğitimine yüz yüze devam edecek.

1 Martta açılacağı söylenen yüz yüze eğitimin bir gün gecikmeli olarak açılacağı açıklanmıştı. Cu durumdan dolayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerden özür dilemişti. Toplantıdan sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Normalleşmenin adımlarını atıyoruz. Önlemlerin azaltılması ve arttırılması salgının ilerleyişini ilgilendirmektedir. Türkiye, büyük bir ülke olduğu için düzenlemeyi yavaş yavaş yapmaktayız. Bu nedenle okullar, aşamalı olarak açılacak” dedi.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde genel uygulamanın yanı sıra liselerdeki yüz yüze eğitim şeklinde sınavlar olacak.

Detaylı bilgileri için, MEB’ten açıklanacak yazılı açıklama beklenmektedir.

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanEğitimYüz Yüze
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