Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitiminin nasıl olacağını açıkladı.

Korona virüsten dolayı okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, öğrenciler online bir sistemle eğitimleri sürdürmeye çalışmıştı. Eğitim neredeyse bir yıldır online eğitim sürecinde. Mart ayına girdikten sonra ise normalleşmenin sinyalin devlet vermeye başlamıştı.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okulların Türkiye genelinde tüm okul öncesi kurumlarda, ilkokul 8. ile 12. sınıfların yüz yüze eğitim görebileceğini aktardı. Aynı zamanda düşük ve orta riskli ilerde ortaokullar ve liseler eğitimine yüz yüze devam edecek.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde genel uygulamanın yanı sıra liselerdeki yüz yüze eğitim şeklinde sınavlar olacak.
Detaylı bilgileri için, MEB’ten açıklanacak yazılı açıklama beklenmektedir.