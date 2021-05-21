Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararlar aldı. Yeni fakülteler açılırken bazıları ise kapatılıyor. Kararlar Resmi Gazetede yayınlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararlar bugün Resmî Gazetede yayınlandı. Alınan kararlar doğrultusunda yeni fakülteler ve enstitüler kurulurken bazıları ise kapatıldı. Bazı fakültelerde ise isim değişikliği yapıldı. Karar Resmî Gazetede yer alarak uygulamaya geçildi. Yurdun dört bir yanındaki üniversite ve yüksek okulu kapsıyor.

9 üniversitede yeni fakülte ve enstitü açıldı

Resmî Gazetede yayınlanan karar sonrası aşağıdaki fakülte ve enstitüler kuruldu;

Nişantaşı Üniversitesi'ne Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi,

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne Spor Bilimleri Fakültesi,

Ege Üniversitesi'ne Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Trabzon Üniversitesi'ne Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü,

Gümüşhane Üniversitesi'ne Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Avrasya Üniversitesi'ne İletişim Fakültesi,

Dicle Üniversitesi'ne Uygulamalı Bilimler Fakültesi,

Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi,

Amasya Üniversitesi'ne Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi kuruldu.

4 üniversitede yüksekokul ve enstitü kapandı

Ege Üniversitesi İzmir Ödemiş Sağlık Bilimleri Yüksekokulu,

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü,

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,

Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kapatıldı.

3 fakülte için isim değişikliği kararı alındı;

Resmî Gazetede yayınlanan karar sonrası aşağıdaki fakülte ve enstitüler kapandı;

Resmî Gazetede yayınlanan karar sonrası aşağıdaki fakültelerde isim değişikliği yapıldı;

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ismi ise İslami İlimler Fakültesi,

İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin ismi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin ismi ise İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirildi.

Alınan kararlar sonrasında önümüzdeki üniversiteye yerleşme sonuçlarında nasıl bir geri dönüş olacağı ve bu kararların tercihlere nasıl yansıyacağı ise merakla bekleniyor. Bahsi geçen fakülte ve enstitülere gençlerin nasıl tepki vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak.