Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: YKS'de baraj puanları düşürüldü!

Pandemi nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitim sisteminde çok sayıda adayın barajın altında kalması sonucu sunulan önergeleri değerlendiren YÖK, konuyla ilgili bir çalışma hazırlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a sundu. Başka Erdoğan ise, yapılan çalışmaları inceledi ve 2021-YKS işlemlerine mahsus gerçekleştirilmek üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonuçlarında boş kalmış olan kontenjanlara 'ikinci ek yerleştirme"' sistemi getirileceği, bu imkandan da Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi'nden de (AYT/YTD) asgari 170 puan olan adayların faydalanmasına karar verdi.

Söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, YÖK'ün 2021-YKS tercih süreci boyunca merkezi ve ek yerleştirmelere ilişkin ilaveten ek bir yerleştirme durumunun yapılmasına karar verildiğini bildirdi.'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle: