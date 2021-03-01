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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da eğitimin açılacağını duyurdu

Kabine toplantısının ardından okullarla ilgili açıklamalar yapıldı. Açıklamalar kamuoyuyla paylaşıldı. Yüksek yerlerde ise eğitime yüz yüze olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Yüksek risk şehirlerinden biri olan İstanbul’da ise okulların açılıp açılmayacağı veliler tarafından merak edildi.

01 Mart 2021 Pazartesi 20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da eğitimin açılacağını duyurdu
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Kabine toplantısın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim konusunda yeni düzenlemelerin yapıldığına dair açıklamalarda bulundu. 100 bin nüfusa düşen vaka sayılarının çeşitli noktalarında sınıflandırmalar yapıldığını dile getiren Erdoğan, illerin her hafta risk oranları değerlendirilerek düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Korona virüs tedbirlerinin azaltılması ve arttırılması, vakaların artması ve azalmasına yönelik olacağı açıklandı. Turuncu renkte olan yüksek risk gruplarından biri olan İstanbul’da hafta sonu yasağının Pazar günü devam edeceği dile getirildi. Aynı zamanda tüm illerde olduğu gibi İstanbul’da da akşam 21 sabah 05 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı olacak.

Restoran, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler İstanbul’da sabah saat yedi ile akşam saat 10 arasında çalışmaya başlayabilecek. Bu faaliyetler yüzde 50 oranında çalışabilecek.

Düşük riskli şehirlerde halı saha ve havuzlar, sabah saat dokuz ile akşam saat 19.00’da çalışabilecek. Bu açıklamalarla birlikte Türkiye, normalleşme adımlarını attı. İhtiyaç durumunda valilikler farklı düzenlemeler yapabilecek. 60 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu vatandaşlar, düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerde kısıtlama devam edecek.

İstanbul’da yüz yüzü eğitimde ise anaokul, ilkokul ve 8. ve 12. Sınıflar açılacak.

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 20:20
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulEğitimKabine ToplantısıOkul
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