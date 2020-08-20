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Covid-19 Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar daha geç açılabilir!

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi tüm sektörlere zarar verdiği gibi eğitimi de etkiledi. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse karşı okulları süresiz kapattı ve uzaktan eğitim sürecine girdi. Okulların açılmasının gündeme geldiği bu günlerde vaka sayılarının artmasından dolayı okullar açılmayabilir. Vatandaşlarımız okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:41
Covid-19 Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar daha geç açılabilir!
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini büyük bir şiddetle sürdüren koronavirüs, eğitim sektörünü de olumsuz etkiledi. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse karşı okulları süresiz kapattı ve uzaktan eğitim sürecine girdi. Okulların açılmasının gündeme geldiği bu günlerde vaka sayılarının artmasından dolayı okullar açılmayabilir. Vatandaşlarımız okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Özellikle son günlerde vaka sayıları artmaya başladı. Bu açıdan Milli Eğitim Bakanlığı'nın endişeleri bulunuyor. Okullar açılsa bile ders saatleri ve okula gidilen gün sayısı azaltılacak.

Gaziantep, Konya, Şanlıurfa, Malatya ve Ankara’da vaka sayılarının artmasından dolayı okulların açılmaması gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hibrit sistemi üzerinde çalıştıklarını, 3 gün okulda 3 gün ise uzaktan eğitim yöntemine geçilebileceğini ve sınıflarda bulunma süresinin kısaltılabileceğini söyledi. Bakan Selçuk, ‘’Beden eğitimi, hayat bilgisi, tarih, coğrafya, sanat gibi dersleri uzaktan eğitim yapmayı düşünüyoruz. Türkçe, fen bilgisi ve matematik gibi dersleri de okullarda yüz yüze eğitimlerle vermek istiyoruz. Okullardaki haftalık 40 saatlik ders programı düşürülecek. 20 saatlik bir program çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca sınıfları da pazartesi, Çarşamba ve Cuma; Salı, Perşembe ve Cumartesi şeklinde iki ayrı gruba ayırmayı düşünüyoruz’’ dedi.

Ders Saatlerini Azaltacağız

Okullarda haftalık olarak verilen 40 saatlik ders programını azaltacaklarını ifade eden Bakan Selçuk, önek olarak fen bilgisi dersinin normalde 4 saatken, okulda 2 saat, uzaktan eğitimle 2 saat olarak verileceğini söyledi. Bir ders saati 40 dakikayken 30 dakikaya düşürülecek. Öğrencilerin sınıflarda bulunma sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.

EBA TV’yi Nasıl İzlerim?

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs pandemisi sürecinde tüm eğitim-öğretim kurumlarını online uzaktan eğitim sistemine taşıdı. İlkokul, ortaokul ve liselerin eğitimleri için EBA sistemini geliştirdi. Bakanlık ilk olarak bu okulları 2 haftalığına tatil etti. Sonrasında ara tatili 16 Mart ile 21 Mart arasına almak zorunda kaldı. Koronavirüs etkisini göstermeye devam ettiğinden uzaktan eğitim sistemi 30 Nisan 2020 tarihine kadar sürdürüldü. Uzaktan eğitim 23 Mart 2020 tarihinde başlamıştı.

Uzaktan Eğitim Hangi Kanallardan Verilecek?

Uzaktan eğitim sistemi 3 farklı kanaldan HD ve SD seçenekleriyle verilecek. Bu eğitimler 6 kanal üzerimden yayınlanacak. Bu kanallar EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanalları olacak. Ayrıca resmi web adresi eba.gov.tr sitesinden veya TRT’nin günlük yayın akışından görebilirsiniz. Tüm öğrencilerin kendilerine uygun saatlerde bu yayın akışlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Bu eğitimler günde 1 veya 2 kez tekrarlanacak. Dersleri kaçırırsanız bu tekrarlar üzerinden izleyebilirsiniz.

Uzaktan Eğitim Kanalları TÜRKSAT Uydu Frekansları

  • EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan
  • EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan
  • EBA TV Lise HD 87. kanal
  • EBA TV İlkokul SD 89. kanal
  • EBA TV Ortaokul SD 90. kanal
  • EBA TV Lise 91. Kanal.

Eğer yukarıdaki kanalları TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) üzerinden bulamazsanız manuel olarak aşağıdaki frekansları girebilirsiniz:

HD Frekans Bilgileri:

Alış Frekansı: 12.084 MHz


Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC : ¾

TÜRKSAT Kablo TV Uzaktan Eğitim Kanalları

  • EBA TV İlkokul HD 465. kanal
  • EBA TV Ortaokul HD 466. kanal
  • EBA TV Lise HD 467. kanal
  • EBA TV İlkokul SD 932. kanal
  • EBA TV Ortaokul SD 933. kanal
  • EBA TV Lise 934. Kanal.

Uzaktan Eğitim Kanallarını İntenet Üzerinden İzlemek

Tüm bunlarla uğraşmak istemiyorsanız intenet üzerinden EBA TV’yi izleyebilirsiniz. Yayınlanan dersleri intenet üzerinden izleme imkanına sahipsiniz. Bunun için http://www.eba.gov.tr adresine giriş yapabilirsiniz.

Uzaktan Eğitim Derslerinin Tekrarını Nasıl İzlerim?

Uzaktan eğitim derslerini kaçıran öğrenciler için bu dersler tekrardan yayınlanmaktadır. Derslerin tekrarlarını izlemek istiyorsanız yukarıda belirtilen kanalların yayın akışlarını takip edebilirsiniz. Ayrıca EBA’nın kendi sayfası üzerinden de kaçırdığınız dersleri tekrar izleyebilirsiniz. Dersleri kaçırdığınız takdirde sınavlardaki başarı şansınız düşecektir.



Son Güncelleme: 20.08.2020 16:41
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Anahtar Kelimeler:
#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#Pandemi
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