Covid - 19 salgınını gölgede bırakan tehlike okullarda kırmızı alarm 'a neden oldu!

Okullarda yüz yüze eğitim sürecinin başlaması ile beraber milyonlarca velinin de aklında Covid – 19 salgınına karşı alınması gereken bir takım tedbirler bulunmaktadır. Bu durumun dışında okullarda öğrencileri bekleyen bir başka tehlike de beslenme çantaları. Uzmanlara göre bağışıklık sisteminin bozulmasına neden olan faktörler bir bir açıklandı. Okul çağı süreci, gelişme süreci, hızlı büyüme ve öğrenme süreçleri içinde sağlıklı bir şekilde beslenme alışkanlığı büyük bir önem taşımaktadır ve uzmanlara göre bu yaş grubunda olan çocuklarda hem duygusal hem bedensel hem de sosyal gelişimin olumlu bir yönde etkilenmesi gerektiği belirtildi. Bu yüzden de çocuklar için zararlı olabilecek besinleri tek tek sıralayarak anne ve babaların farkında olmadan kendi elleri ile çocukları tehlikeye sürüklediğini söyledi.

Gelişim çağında olan çocuklar tehlike altında!

Gelişim çağında olan çocuklar tehlike altında! Uzmanlara göre okula giden çocukların beslenme çantalarında bulunan poğaça türü yiyecekleri tercih etmeleri gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca bunun yanı sıra, Beslenme ve Diyet Uzmanı olan Gizem Görmüş çocukların yemekten çok büyük bir keyif aldıkları besinleri de sıralayarak yüksek sıcaklıkta olan yağlarda patateslerin kızartıldığını belirtti. Gelişim çağında olan çocukların ve hamile olan kadınların patates kızartmasını çok az bir miktarda tüketmesi gerektiğini söyledi ve patates kızartmasının içinde glisemik indeksinin olduğunu belirtti.

Yaptığı açıklamalara devam eden Beslenme ve Diyet Uzmanı olan Gizem Görmüş, kullanılan yağların bayat olması durumunda sağlık alanında çocukların etkilendiğini dile getirdi. Kızartma haricinde cips konusunda da uyarılarda bulunan Görmüş, diyabet hastalığı, obezite hastalığı ile daha birçok hastalığa da bu türde ki yiyeceklerin sebep olabildiğini söyledi. Aynı zamanda çocuklardan uzak tutulması gereken bir diğer yiyeceğin de kahvaltı yerine çocukların tüketmekte oldukları poğaçalar olduğunu söyledi. Bu tür yiyeceklerin hem beyaz un hem de yağ içerdiğini belirterek kişiyi sonsuz olan bir açlık döngüsü içine sokarak özellikle de şeker hastalığı olan kişilerden bu türde ki besinleri tüketmemeleri konusunda özenli davranmaları gerektiğini açıkladı.