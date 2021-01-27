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Çocuğum hangi okula kayıtlı? 2021 E-Okul adrese dayalı okulları sorgulama

E okul'a giriş yaparak çocuğunuzun hangi okula kayıt yaptırılması gerektiğini bulabilirsiniz. İşte detaylar...

27 Ocak 2021 Çarşamba 12:03
Çocuğum hangi okula kayıtlı? 2021 E-Okul adrese dayalı okulları sorgulama
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E-Devlet üzerinden MERNİS sistemindeki bilgilerinizi kullanarak e okula aktarılır. E okul'a giriş yaparak çocuğunuzun hangi okula kayıt yaptırılması gerektiğini bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Kayıtlarla ilgili tüm işlemleri e- okul üzerinden sorgulatabilirsiniz.

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine girerek T.C kimlik numarasını ve doğum tarihini istenilen boşluğa girin. Aynı zamanda ekranda yer alan kodu da giriniz.

Açılan sayfa öğrenciyle ilgili bilgiler gelir. Adı, soyadı, nereye ve kaçıncı sınıfa kayıt  yaptıracağı gibi bilgiler önünüze çıkar. Aynı şekilde okulun adres ve iletişim bilgileri de o ekrande yer alır. Böylece okulla iletişim kurabilirsiniz.

Anaokulu kayıt sorgulama

MEB tarafından okul öncesi çocukların eğitimi için olan anaokulu 36-66 aylık çocuklar için eğitim sürecini kapsar. Yönetmelikte belirtildiği üzere yılın eylül ayının sonusonuyla 48 ayını tamamlamış ve 66 ayını dolması şartıyla kayıt işlemi gerçekleştirilir. Çocuklar e - okul üzerinden aday kaydı olmak üzere yerleştirilir daha belirlenen sürede kesin kayıt işlemi gerçekleştirlir. Sorgulama işlemi e-okul üzerinden yapılabilir.

Ayrıca 5. sınıf sorgulama işlemleri için de e-okul üzerinden çocuğunuzun nereye yerleşeceği ve kayıt olacağını takip edebilirsiniz.

Adrese dayalı okulları sorgulamak

Bunun için yapmanız gereken aşaığdaki link üzerinden kurum seçimi ve yer aldığınız il ve ilçeyi seçtikten sonra bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

https://mebbis.meb.gov.tr/KurumListesi.aspx 

MERNİS sistemi üzerinde görülen adresinize göre seçim yapan sistem için ikametkah adresiniz eğer eski bir yer ise nüfüs müdürlüğüne giderek bilgilerinizi güncellemelisiniz.



Son Güncelleme: 27.01.2021 12:03
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