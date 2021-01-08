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Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?

Çocuklarının hangi okullara gidebileceğini öğrenmek isteyen ebeveynler, araştırmalarına hız kazandırdılar. Çocuklarını okula yeni kayıt ettirmek isteyen anne ve babalar bu sürecin nasıl ilerlediğini ve istedikleri okulu seçip seçemediklerini merak etmeye başladılar.

08 Ocak 2021 Cuma 14:02
Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?
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Yeni eğitim yılı içerisinde çocuklarını okula yeni kaydını yaptırmak isteyen anne ve babalar bu sürecin nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Bu süreç içerisinde seçilecek okulun nasıl belirlendiği ya da çocuklarının hangi okullara gönderebileceklerini merak etmektedirler.

Her yeni eğitim-öğretim yılından önce, ebeveynler çocuklarının hangi okula gideceklerini ve hangi okula kayıtlı olduklarını sorgulamak istemektedirler.

Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e-okul hem öğrencilere hem de ailelerine yardım etmeye başlıyor.

Diğer bir deyişle, e-okul aracılığıyla, ebeveynler çocuklarının hangi okula gideceklerini kolayca öğrenebilirler.

2021-2022 yıllarında kayıt sorgulamaları önceki yıllarda olduğu gibi e-okul üzerinden yapılabilmektedir.

Çocuğum hangi okula gidecek?

Çocuğunuzun dersleri ve okul hayatının durumu hakkında bilgi almak ve gelişmeleri takip etmek istiyorsanız https://eokulyd.meb.gov.tr/ linkine tıklayınız.

Bu bağlantıya tıkladıktan sonra, görüntülenen sayfada "Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi " seçeneğini seçin.

Çocuğunuzun T.C. Kimlik Numarası ve okul numarasına tıklayarak kolayca sisteme giriş yapabilirsiniz.

Yani normal şartlarda bu şekilde sisteme giriş yapabilirsiniz.

Ancak, bir okul kaydı sorgulaması durumunda, farklı bir yol izlemeniz gerekir.

Okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuru yapıldıktan sonra ilana tıklanır ve yayınlanır.

Bu duyuruya tıklayarak çocuğunuzun T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda, web sitesinde "giriş kodu" olarak görünen doğru kodları girmeniz istenecektir.

Kayıt sorgulama duyurusunun 2021-2022 yıllarında ne zaman devreye gireceği henüz bilinmemektedir. Bu nedenle siteyi sık sık ziyaret etmeniz ve takip etmeniz gerekiyor.

Akıllı cihazınıza yeni güncelleme ile mobil cihazlara uyarlanan e-okulu indirebilir, öğretmenlerle iletişime geçerek dersleri, notları ve çocuğunuzun okul hayatı ile ilgili tüm bilgileri takip edebilirsiniz.

Çocuğun okul kaydı neye göre belirlenir?

Çocukların okula kayıtları, yani okuyacakları okul, anne ve babanın ikamet kayıtlarına göre belirlenir.

Ne yazık ki, ebeveynlerin çocuklarını herhangi bir devlet okuluna göndermelerine izin verilmiyor.

Devlet; Kayıt sırasında anne ve babanın yaşadığı yere yakın okulların seçilmesine özen gösterilir.

İlk aşamada anne ve babaların çocukları için okul seçmelerine izin verilmemesine rağmen, daha sonra nakil yoluyla okul değiştirebilirler.

Bunun için çocuklarının eğitim almasını istedikleri yeni okula başvurmaları gerekiyor. Ancak yeni okuldaki kontenjanlara henüz dolmamış olması gerekiyor. Maalesef, kontenjanın dolu olması söz konusu olduğunda, başvuru olumsuz bir sonuçla sonuçlanıyor.

 Okul kaydı nasıl gerçekleşir?

Devlet, çocukların okul sistemine kayıt edilmesinden sorumludur. Kayıtlar, e-kayıt sistemi üzerinden aile ikamet durumuna göre otomatik olarak yapılmaktadır.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kayıtları e-okul üzerinden otomatik olarak yapılır.

Devlet, Nüfus İşleri Müdürlüğü'nden annesinin ve babasının ikametgah adreslerini öğrenir.

Diğer bir deyişle, ebeveynlerin çocuklarını okula kaydettirmek için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

Anneler ve babalar; Yalnızca e-okul aracılığıyla çocuklarının hangi okula gideceklerini öğrenirler.

Çocuğumu istediğim okula kayıt ettirebilir miyim?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, bu şansınız yok. Çocuğunuzu göndermek istediğiniz okula kaydettirmenin tek yolu, ikamet yerinizi değiştirmektir!

Okulun yakın çevresinde yaşıyorsanız, çocuğunuzun bu okula kaydolma şansını artırabilirsiniz.

Sahte ikametle başvurmak, cezai işlemlere yol açacaktır. Aynı zamanda ikametgahını bir arkadaşına veya akrabasına geçiş yapan kişilere karşı yasal işlem başlatılabilir. Nüfus Müdürlüğü'ne ek olarak, okul idaresi de şüphe durumunda anne ve babaya karşı işlem talebinde bulunabilir.

Otomatik bir şekilde kaydı yapılmayan okullar hangileri?

Özel okullar, konservatuarlar ve imam hatip okulları için okul kayıtları devlet tarafından yapılmamaktadır.

Bu durumda aileler kayıt yaptırmak istedikleri okul müdürleriyle şahsen iletişime geçmelidir.

Taşınma ve tayin halinde çocuğun okul kaydı nasıl yapılır?

Bir taşınma veya tayin durumunda, ailelerin ek bir okula kayıt prosedürünü tamamlamaları gerekmez.

İkamet değişikliğinin Nüfus İşleri Müdürlüğüne bildirilmesi yeterlidir.

Taşınırken ve tayinin çıkması halinde, yeni adrese en yakın okula öncelik verilerek ailenin çocuğu otomatik olarak kaydedilir.



Son Güncelleme: 08.01.2021 14:02
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IlkokulOkulKayıt
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