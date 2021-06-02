Çocuğu okula göndermemenin cezası ne kadar? Çocuğunu okula göndermeme başvuru dilekçesi örneği

Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısında alınan kararla 1 Haziran Salı günü okullarda yüz yüze eğitimin başlanacağı ve 2 Temmuz Cuma günüde sona ereceği açıklanmıştı. Korona virüs salgını sürecinde çocuklarını okulla göndermek istemeyen veliler, okula göndermeme izin dilekçesini ve çocuğu okula göndermemenin cezasını araştırma başladılar.

Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler ne yapmalı?

Kademeli normalleşme doğrultusunda, 1 Haziran Salı günü itibariyle bütün ilkokullarda ve ana sınıflarında haftada iki gün olmak üzere yüz yüze eğitime başlandı. 7 Haziran Pazartesi günü ise bütün ortaokul ve liselerde haftada iki gün yüz yüze eğitim yapılacak.

Köy ve az nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı günü itibariyle haftanın beş günü tam zamanlı olarak yapılacak. Kaneler ise 18 Haziran’da verilecek.

Bu süreçte çocuklarını okullara göndermek istemeyen veliler okul müdürlüklerine imzalı dilekçeyle başvuruda bulunabilirler.

Okula gitmeyenler devamsızlık yapmış sayılacak mı?

Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım isteğe bağlı olarak "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu’ndaki şartlar doğrultusunda gerçekleşecek.

Okula göndermeme dilekçesi nasıl yazılır?

Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, ilgili okul müdürlüğüne dilekçe yazarak talepte bulunabilirler. İzin, bilgilendirme ve taahhüt dilekçesi olarak bütün şablonlar bütün okulların intenet sitelerinde vardır.

Okula göndermeme dilekçe öneği

Bilgilendirme formu ve taahhütname

Çocuğu okula göndermemenin cezası nedir?

Çocuğu mazeret bildirmeden okula göndermemenin yasal düzenlemeyle cezası vardır. İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince belirlenen zorunlu eğitim dönemlerinde çocukları okula göndermemek suç teşkil eder. Bu kanunda belirtilen hükümler aykırı olan ve uymayan kişilere 400TL’den 1000TL’ye kadar para cezası verilir.

İlköğretim çağında olan 6 ve 14 yaş aralığında ilköğretimi tamamlamak zorundadır. Birinci sınıfa başlamak için 66-72 ayını dolduran çocukların kayıtları yapılmakta. Gelişme durumlarına uygun olarak erken ya da geç olup olmaması yönetmelikle belirlenebilmekte. Kız ve erkek çocuklar bu eğitim-öğretim hayatlarını resmî, özel Türk okullarında yapmak zorundadır. Dört sene ilkokul ve dört sene ortaokul olmak üzere eğitimlerini tamamlaması yasal olarak zorunludur.

Koronavirüs sebebiyle okula gitmek istemeyenler, bu öğrencelerin veliler devamsızlık nedenleri okul idaresine bildirmek zorundadır. Aynı zamanda başkaca devamsızlık nedenleri varsa ilköğretim müfettişler tarafından bu durumlar maddi manevi araştırılarak eksiklikler giderilir.

Okula göndermemenin suçu nedir?

Mülkî idare ve muhtarlıkların velilere yaptığı tebliğden sonrasında yine nedensiz olarak çocuğunu göndermeyenlere Okul Müdürlüğünde belirlenen her devamsız gün için 15TL para cezası kesilir. Yine bu cezaya rağmen devamsızlık nedenleri salgın hastalık, pandemi ya da diğer nedenler yazılı dilekçeyle bildirmeyen veli ya da vasilere 500TL ceza kesilir.

Pandemide okula gitmeyecek öğrenciler kimler?

Salgın hastalık, sel, deprem, yangın gibi doğal afetler sebebi ile okula devam edemeyen çocuklar için veliler ya da vasiler dilekçe hazırlar. Nedenleriyle durumlarını bildiren velilerin çocukları bu süre bitene kadar devamsız sayılmazlar. Bu süre bitinceye kadar izinle olarak eğitim dönemin tamamlamış olurlar. Bu nedenler dışında okula gelmesine izin vermeyen, izin süresin geçirmiş olan, kayıt olacağı okulun dışına giden ve izni bulunamayan, kayıt işlemlerin geç yaptıran, mazeretsiz olarak durumunu Okul Müdürlüklerine bildirmeyen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılır. Yukarıda belirlenen sınırlar çerçevesinde 400-1000TL arasında ceza kesilir. Öğrencilerin velileri/vasileri bu tutarı ödemekle yükümlüdür.