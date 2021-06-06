Çobanlık yaparken Robert Lisesi'ni kazanmıştı sırada Tilburg Üniversitesi var

Tunceli’de ailesi ile beraber çobanlık yaparak geçimini sağlayan Mahir Gündoğdu, 2016 senesinde TEOG sınavında başarısını gözler önüne sererek Türkiye birincisi olmuş ve Amerikan Robert Lisesi’ne girmişti. Bu sene liseden mezun olan Gündoğdu, Pülümür’ün 2 bin 600 rakımlı Çobanyıldızı Yaylası’nda koyun güdüyor ve bir yandan da Tilburg Üniversitesi’ne girebilmek için çabalıyor.

Mahir Gündoğdu, 2016 senesinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş diye adlandırılan TEOG sınavına girmişti. Bu sınava bir yandan çobanlık yaparken hazırlandı. Sınav sonucu ile de başarısını gözler önüne serdi. Mahir Gündoğdu, girdiği TEOG sınavında Türkiye birincisi olarak meşhur liselerden biri olan İstanbul Amerikan Robert Lisesi’ne girmişti. Dört senedir burada eğitimine devam eden Gündoğdu, eğitim hayatını okul bursu ile sürdürdü. Bu sene Amerikan Robert Lisesi’nden mezun olacak olan Mahir Gündoğdu, şimdi de Hollanda’da bulunan oldukça vizyon sahibi olan Tilburg Üniversitesi’ne başvuruda bulunduğunu ve başvurusunun kabul edildiğini anlattı. Gündoğdu, şimdi ise Tunceli’nin bir yaylasında hem çobanlık yapıyor hem de bir yandan YKS’ye hazırlanmaya devam ediyor. Gündoğdu’nun dileklerinden biri de bu sınavı kazanarak yaylada okumak isteyen çocuklar için mücadele etmek.

Gündoğdu, hem koyun güdüyor hem süt sağarak peynir yapıyor hem de başvurduğu Tilburg Üniversitesi’ne ki bu üniversite sanat, sosyal bilimler, hukuk, ekonomi, beşeri bilimler alanında oldukça uzmanlaşmış, girmek için sınavlara çalışıyor.

Mahir Gündoğdu, bu üniversitede okuyabilmesi için yıllık 12 bin Euroya sahip olması gerektiğini dile getirirken şu ifadeleri de kullandı: "Şu anda okul bitti, mezun oluyorum. Hem sınav, hem de mezuniyet hazırlığı var. Okulum bitmeden Hollanda'dan birkaç okula başvurmuştum. Tilburg Üniversitesi'nden kabul aldım. Yaylada YKS'ye hazırlanıyorum"

Mahir Gündoğdu, yaptığı konuşmada ailesinin ona çok destek olduğundan da bahsederken Robert Lisesi’ni tam burslu bitirdiğini anlattı. Mahir Gündoğdu, konuşmasında şu ifadeler yer verdi:

"Okul dönemimde, Çemişgezek'in Yemişdere köyünde ailemin yanında koyun güdüp, sağımlarına da yardım ediyordum. Yaylalara çıkıyorduk. Yazın burada olmak hem beni motive ediyordu, hem de okul özlemimi arttırdığı için, daha hevesli oluyordum. Sabah kalktığımda beni hırslandıran durum, ailemin çabaladığını bilmekti. Yaylada yaşamak gerçekten çok zor. Evimiz yok, bir çadırda kalıyoruz. Şu anda okul bitti, mezun oluyorum. Hem sınav, hem de mezuniyet hazırlığı var. Okulum bitmeden, Hollanda'dan birkaç okula başvurmuştum. Tilburg Üniversitesi'nden kabul aldım. Şu anda yayladayım ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyorum.”

Mahir Gündoğdu, sadece kendisi için değil yayladaki diğer çocuklar için de bir şeyler yapmak istiyor. Üniversiteyi bitirince yayladaki çocukların okuması için çabalayacağını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Günde iki kez olmak üzere, 5 saat boyunca koyun sağıyoruz. Çobanımız koyunları gece güdüyor, ben de gündüz güdüyorum. Annem babamla tulum peyniri yapıyorum. İş aralarında ise, yanımda getirdiğim kitaplarla ders çalışıyorum, roman okuyorum. Burada intenet bağlantısı da yok. Bu nedenle kişisel gelişimim için, bol bol kitap okuyorum. Tilburg, iyi olduğunu düşündüğüm uluslararası ekonomi bölümünü okuyarak, işimi kurmak istiyorum. İyi bir yere geldikten sonra, burada zorluklar içerisinde yaşayan insanlara yardım etme amacım var. Birilerinin burada yaşayan insanların elinden tutmaları gerekiyor. Burada hayatlar feda olup gidiyor. Çünkü bu durumda çok insan tanıdım."

Mahir Gündoğdu’nun babası Güzel Gündoğdu oğlunun başarısı ile gurur duyduğundan bahsederken, yurt dışında okuma hayalini gerçekleştirmesi için bursa ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Baba Gündoğdu şu ifadeleri kullandı:

"Oğlumuzla gurur duyuyoruz. Okul yaz tatiline girdiği zaman, yaylaya geliyor. Koyun güdüyor, süt sağıyor, peynir yapımında yardım ediyor. Her işte bize yardımcı oluyor. Robert Lisesi’nde okuduğu için, gurur meselesi yapmıyor. Yılın 9 ayı okulda, 3 ayı da bizimle birlikte hayvancılıkta. Şu anda üniversiteye hazırlanıyor. Yurt dışındaki üniversitede okuyabilmesi için, yüklü miktarda para lazım. Bizim de durumumuz yok. Oğlumuzun okuyabilmesi için hayırsever insanlardan burs bekliyoruz. Yurt dışında okuduktan sonra, ülkemize faydalı bir çocuk olacak. Bundan eminim"