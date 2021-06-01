Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ne zaman yapılacak?

Ceza ve Tevkifevleri (CZE) Genel Müdürlüğü, görevde yükselme sınavının 4 Eylül 2021 tarihinde olacağını söyledi. Sınav içinse 835 adet personel kontenjanı açılacak.
835 kişi alınacak
Ceza ve Tevkifevleri (CZE) Genel Müdürlüğü’nce görev içi yükselme sınavıyla alakalı olarak başvuru kurallarının da içerdiği bir bildiri yayınlandı. Bildiriye göre 1-16 Temmuz tarihlerinde başvuruların onaylanacağı sınav 4 Eylül Cumartesi 14.00 de gerçekleşecek. 75 Kurum, 2 müdür, 150 İdare memuru, 60 sayman, 300 İnfaz ve koruma Başmemuru, 300 öğretmen yani toplamda 835 adet alım yapılacağını bildirdi.
Son Güncelleme: 01.06.2021 23:18