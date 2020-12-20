İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

Çevre Mühendisliği nedir? Çevre mühendisi olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Mühendislikler arasında son zamanlarda revaçta olan alanlardan birisi de Çevre Mühendisliği bölümüdür. Çevre mühendisleri, çevre insan ilişkisini, çevreyi daha iyi hale getirebilmek ve kirlilik gibi durumların önlenmesi için çalışmalar yapmaktadır.

20 Aralık 2020 Pazar 20:08
Çevre Mühendisliği nedir? Çevre mühendisi olmak için gerekli şartlar nelerdir?
Takip Et:

Çevre mühendisliği son yıllarda tercih edilen meslekler arasında yerini almaktadır. Çevre mühendislerinin ne iş yaptığı ve nasıl çevre mühendisi olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır.

Çevre Mühendisliği Nedir?

Çevre mühendisleri, çevrenin korunması, insan sağlığına etkileri, çevre ve insan ilişkileri arasında bulunan tüm durum ve sorunların incelenmesini ve araştırmalarını yapan meslek dalıdır.

Çevre Mühendisi Nasıl Olunur?

Çevre mühendisi olmak için üniversitede çevre mühendisliği bölümünde eğitim görülmesi gerekmektedir. Çevre mühendisliği ile eş sayılan bölümlerden mezun olan kişiler de çevre mühendisi olabilmektedir. Ayrıca yüksek lisans alanını çevre mühendisliğinde yapan kişiler de çevre mühendisliği alımlarına başvurabilmektedir.

Çevre mühendisi olmak isteyen bir kişinin personel alımlarını takip ederek özel ya da kamu kuruluşları tarafından yayınlanan ilanlara başvurmaları gerekmektedir. Başvurulan ilanda yer alan şartlarında karşılanması mesleğe başlamak açısından önemlidir. Bunlar kimi zaman dil, yüksek lisans gibi şartlar olabilmektedir. Ayrıca kamu kurumlarında çevre mühendisi olarak görev yapmak isteyen kişilerin KPSS sınavına girerek belirlenen taban puanı da almış olması gerekmektedir. Çevre mühendisleri çalıştıkları kuruma göre değişiklik gösterse de genellikle laboratuvarda çalışmaktadır.

Çevre Mühendisleri Ne Yapar?

Çevre ile insan arasındaki birçok konu ile ilgilenen çevre mühendislerinin yaptığı işler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:

Hava ve su kirliliği gibi çevresel sorunların çözümünü sağlamak,

Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için çalışmalara yürütmek ve varolan yönetmeliklerin incelenmesi

Hava kirliliğine sebep olan baca ve araç egzozu gibi etkenlerin en aza indirilmesi,

Çevresel atıkların toplanması ve taşınması gibi durumların kontrolü

Şehirde bulunan endüstri tesislerinin tasarlanması

Şehir altyapı çalışmaları yürütmek

Çevre Mühendisliğinde Çalışma Saatleri Nasıldır?

Mühendisliklerde genel olarak kamu kurumlarında çalışma saatlerinin daha kısa ve daha kolay şartlarda özel kurumlarda ise daha uzun saatlere varan ve daha zor şartlarda olduğu söylenebilir. Kamu kurumlarında günlük çalışma saati yaklaşık 8 saat kadarken özel kurumlarda ise 10 saat kadardır.

 

 



Son Güncelleme: 20.12.2020 20:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çevremühendisliğiMesleklerNasılolunur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Jeoloji Mühendisi nedir, ne iş yapar? Jeoloji Mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
Jeoloji Mühendisi nedir, ne iş yapar? Jeoloji Mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
Öğretmenlerin seminer tarihleri netleşti
Öğretmenlerin seminer tarihleri netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
AÖF, online sınavda kopya çekenlerin sınavları iptal edildi
AÖF, online sınavda kopya çekenlerin sınavları iptal edildi
Uzaktan eğitimde yeni karar! 22 Ocak tarihine uzatıldı
Uzaktan eğitimde yeni karar! 22 Ocak tarihine uzatıldı

Popüler Haberler

Çevre Mühendisliği nedir? Çevre mühendisi olmak için gerekli şartlar nelerdir?
Arıza dizisi Seda (Eda Şölenci) kimdir?
O Adam Oldun Mu Exxen başvuru nasıl yapılır? O Adam Oldun Mu yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz doğum tarihi
Arıza dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir, nereli yaşı kaç?
Maria ile Mustafa dizisi Nesrin (İpek Tenolcay) kimdir?
Öğretmen dizisi ne zaman final yapacak? Fox TV Öğretmen final sebebi ne?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Tövbeler Olsun Eda kimdir? Gaye Turgut Evin gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Çalgı Çengi nerede çekildi? Çalgı Çengi filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
 Tüvtürk araç muayenesinde gerekli evraklar nelerdir?
Taksim Meydanı yeni hali nasıl olacak?
Sahur yapmadan oruç tutulur mu? Oruca ne zaman, nasıl niyet edilir?
Huawei MatePad özellikleri ve fiyatı tanıtıldı
Subay başvurusu nasıl yapılır? Subay başvurusu nereden yapılır?
SGK doğum ve askerlik borçlanmaları başvurusu nasıl yapılır? 2020 sgk borçlanması hangi bankaya ödenir?
Fox TV Kefaret konusu ve dizi oyuncuları
Fox TV Kefaret oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Tövbeler Olsun dizisi Demet kimdir? Semiha Bezek'in hayatı!
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.