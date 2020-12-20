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Cevher Hazırlama Mühendisliği nedir, ne işe yarar, nasıl olunur?

Mühendislik bölümleri kategorisi alanında yer alan Cevher hazırlama mühendisi kimdir, ne iş yapar, nasıl çalışır, hangi görevlerde bulunur? Sorularının cevabını vermeye çalıştık. Merak ettikleriniz ve Cevher hazırlama mühendisliğine ait detaylar haberimizde…

20 Aralık 2020 Pazar 23:27
Cevher Hazırlama Mühendisliği nedir, ne işe yarar, nasıl olunur?
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Lise öğrencilerinin üniversite hazırlıkları sürecinde en çok araştırma konularından biri olan üniversite seçme ve hangi bölüm üzerinde okumak istediklerine dair oluyor. Bu haberimizde ise üniversite hazırlığı yapan lise öğrencileri için Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü hakkında bilgi vermeye çalıştık.  Cevher Hazırlama Mühendisliği nedir? Hangi üniversitelerde bu bölüm okunur? 

Cevher Hazırlama Mühendisliğinde merak ettikleriniz 

Sadece İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) olan Cevher Hazırlama Mühendisliği, 4 yıllık lisans eğitimi olarak verilen bir bölümdür. Mühendislik bölümleri gereği bu bölümde de sayısal olarak tercih yapılmaktadır. Cevher Hazırlama Mühendislik bölümünde metalürji yani doğal kaynaklardan elde edilen cam, seramik, deterjan, yapı malzemeleri, çimento vb. üretim faaliyeti gösterilen alanlardaki maddelerin zenginleştirilmesi içindeki zararlı maddelerin kullanılmaya hazır hale getirilmesi işlemi ile ilgilenen bir bölümdür.

Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünde eğitimi verilen bölümde maden üretim teknolojisi, parça mekaniği, cevher hazırlama tesis otomasyonu, Flotasyon ve Flokülaasyon, Metalurji gibi dersler bulunmaktadır.

Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü ne iş yapar? Nerelerde görev yapar?

Her bölümde olduğu gibi bu bölümde de merak konusu olacaktır elbette. Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ne olacağım? Ne iş yapacağım soruları aklınızdaki sorular arasında yer alacaktır. Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi, doğal kaynaklarla elde edilen ve zararlı maddelerin arındırılması sonrasında işleme konulan faaliyettir. Bu bölümden mezun olanlar, Maden ve enerji alanında çalışma faaliyeti gösteren kurum ve kuruluşlarında iş yapabilirler aynı zamanda demir-çelik fabrikalarında tesislerde ve termik enerji santralleri kırma ve öğütme sistemleri alanında iş yapabilirler. Bu tarz alanlarda ve bunlara eş değer olan kurumlarda çalışılabilir. Aynı zamanda bu bölüm için devlet kadrosunda da çalışmanız mümkün fakat bunun için KPSS şartı isteniyor ve devletin bu konuda devlet kadrosuna çok alımı yoktur. Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünden mezun olup çalışacak kişilerin görevleri ise şu şekildedir; 

Proses ve tesis tasarımlarında cevher hazırlama ve zenginleştirme tasarımı yapılmaktadır, Deterjan, boya, sert plastik endüstrisi, hammadde hazırlama tesislerinin tasarımını ve işletilmesini yapmak beraberinde atık değerlendirme alanındaki gelişmelerin takibinin yapılması ve çalışmış oldukları kurum ve kuruluşların isteklerine göre proje üretmek ve bu projeleri yürütüp, denetlemelerini sağlamak gibi alanlarda görev yapabilirler. 



Son Güncelleme: 20.12.2020 23:27
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Anahtar Kelimeler:
MühendislikCevher HazırlamaÜniversiteEüitimMetalPlatinçimento
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