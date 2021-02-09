Cevdet Kılıç'tan öğrencileri hedef alan paylaşım

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, aynı üniversitenin Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesi ise Kılıç'ın sosyal medyadaki paylaşımları oldu. Soruşturma, kamuoyuna duyuru şeklinde paylaşıldı.

Açıklamanın içeriğinde Cevdet Kılıç'ın yapmış olduğu paylaşım eleştirilirken, bu paylaşımların nefret söylemi, yıkıcı ve bölücü bir tavır içerdiği belirtildi. Açık açık provakatörlük yapıldığını dile getiren rektörlük açıklamasında, bu paylaşımların ortak uzlaşı kültürümüze zarar verdiği de ifade edildi.

Açıklamayı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınamış oldu. Bulu, üniversite öğrencilerini hedef alan Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ı kınadı. Kılıç'a görevde uzaklaştırma verileceği tahmin ediliyor.

