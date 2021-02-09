İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Cevdet Kılıç'tan öğrencileri hedef alan paylaşım

Trakya Üniversitesi yönetimi, Genel Sekreter ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesi ise Kılıç'ın sosyal medyadaki paylaşımları oldu.

09 Şubat 2021 Salı 21:51
Cevdet Kılıç'tan öğrencileri hedef alan paylaşım
Takip Et:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, aynı üniversitenin Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesi ise Kılıç'ın sosyal medyadaki paylaşımları oldu. Soruşturma, kamuoyuna duyuru şeklinde paylaşıldı.

Açıklamanın içeriğinde Cevdet Kılıç'ın yapmış olduğu paylaşım eleştirilirken, bu paylaşımların nefret söylemi, yıkıcı ve bölücü bir tavır içerdiği belirtildi. Açık açık provakatörlük yapıldığını dile getiren rektörlük açıklamasında, bu paylaşımların ortak uzlaşı kültürümüze zarar verdiği de ifade edildi.

Açıklamayı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınamış oldu. Bulu, üniversite öğrencilerini hedef alan Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ı kınadı. Kılıç'a görevde uzaklaştırma verileceği tahmin ediliyor.



Son Güncelleme: 09.02.2021 21:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cevdet KılıçTrakya Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? 2021 YÖKDİL başvuru tarihi belli oldu
YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? 2021 YÖKDİL başvuru tarihi belli oldu
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
MEB okullarda yüz yüze eğitim şartlarını belirledi
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu
2021 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tarihi belli oldu
Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu
Öğretmenlere uygulanacak koronavirüs aşısında takvim belli oldu
2021 EKYS sınavı başvuru tarihi belli oldu
2021 EKYS sınavı başvuru tarihi belli oldu

Popüler Haberler

Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşına zam geldi mi?
Yardım başvurusu nereye yapılır? Sosyal yardım başvurusu yapmak istiyorum
Arıza dizisi yeni gelen oyuncular kimler? Arıza dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Alışveriş yaparken corona virüsünden korunmak için nelere dikkat etmeliyiz?
Çok puan kazandıran kredi kartları 2020
E-devlet üzerinden trafik cezası sorgulama yöntemleri nelerdir? Trafik cezası itiraz edilir mi?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim seti hangi ilde?
Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Şubat 2021 Toki ev alma banka kredisi şartları
Aviva Sigorta BES nasıl iptal edilir? 2021
2021 ÖSYM KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2021 Seslendirme yaparak para kazanma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.