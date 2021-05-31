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Çarşamba Belediyesi KPSS ücretlerini karşılayacağını duyurdu

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, belediyenin verdiği yardımlardan faydalanan ve bu yardımlardan faydalanabilecek olan adayların KPSS ücretlerinin karşılanacağını açıkladı. Detaylar haberimizde…

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:22
Çarşamba Belediyesi KPSS ücretlerini karşılayacağını duyurdu
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Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Çarşamba belediyesi, KPSS’ye girmek için hazırlanan adayların sınav ücretlerini karşılayacak. Belediyenin yaptığı sosyal yardımlardan faydalanan ya da bu yardımlardan faydalanabilecek durumda olan adayların, Çarşamba Belediyesi’ne ait sosyal hizmetler birimine 9 Haziran 2021 tarihi saat 16:00’ye dek başvuru yapması gerekiyor.

Eğitim için yapılan her katkı bizim için çok önemli

Eğitim için yapılan tüm katkıların kendileri için taşıdığı önemi vurgu yapan Başkan Doğan, Çarşamba Belediyesi olarak salgının neden olduğu tüm zor durumları beraber aşabilmek, vatandaşların geleceklerine katkıda bulunmak ve belediyenin sosyal yardımlarından faydalanan ya da faydalanabilecek olanların KPSS sınav ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını söyledi.

KPSS ücretinin ödenmesi için başvuru yapacak adayların başvurularını Sosyal Hizmetler Birimi’ne yapması gerekiyor. Başkan Doğan, KPSS sınavına girmek için hazırlanan adayların, 9 Haziran 2021 günü saat 16:00’ya dek yardım başvurusunu yapabileceklerini söyleyerek, sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi ve herkesin istediği puanı alıp hayaline kavuşmasını temenni etti.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:22
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çarşamba BelediyesiKpss Sınav ücretlerini Karşılıyor
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