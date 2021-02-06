Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir? Tekerleme ile çarpım tablosu ezberleme

Çarpım tablosunu ezberlemek hiç bu kadar kolay ve eğlenceli olmamıştı!

Siz detablosunu öğrenmekte zorluk yaşayanlardansanızli çarpım tablosu etkinliği ile çarpım tablosunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. İşte tekerlemeli çarpım tablosu etkinliği!